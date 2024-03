Predstavljao Jugoslaviju na Euroviziji, zvali ga hrvatskim kraljem rocka, a prometna nesreća promijenila mu je život

Krunoslav Slabinac rodio se 28. ožujka 1944. godine u Osijeku kao najmlađe od troje djece u obitelji u kojoj se nitko nije profesionalno bavio glazbom, ali Kićo je često govorio kako su svi bili jako muzikalni i da je glazbeni talent najvećim dijelom naslijedio od mamine strane obitelji. Njegov je ujak bio harmonikaš, pradjed Franz je svirao harmoniku, baka mu je pjevala i svirala gitaru i ne čudi što se Kićo još kao mali dječak iskradao iz kuće u Reisnerovoj 138 u Osijeku i bježao k susjedima koji su svirali tamburu. Slušao bi ih sve dok njegovi roditelji ne bi shvatili da ga nema u kući i u panici ga tražili po naselju.

Još 50-ih je počeo nastupati pod nadimkom Little Rocky. No, nadimak koji je ostao, Kićo, dala mu je sestra prema istoimenom liku iz crtanog filma koji je volio oponašati. Početkom 60-ih osniva rock-sastav Tornado, zatim Kon Tiki i na kraju Dinamite, a kada se vratio s odsluženja vojnog roka, krenuo je u solo glazbene vode i, zahvaljujući skladatelju i producentu, Nikici Kalogjeri 1969. godine nastupio na Splitskom festivalu. Nakon hita “Plavuša”, koji je posvetio jednoj službenici u banci, za koju je tek poslije doznao da bila udana i da ima dijete, počinje njegov streloviti uspon na domaćoj glazbenoj sceni.

Sredinom 70-ih odlazi u Ameriku, ali glazbenu karijeru preko bare nije ostvario jer, kako je i sam rekao, tada su glazbeni sindikat bio snažan u Americi i strancima se nije bilo lako probiti.

– Nisam, zapravo, otišao sasvim, povremeno sam boravio u Americi, gdje sam imao intimnu vezu s mojom “crnom ženom” iz New Yorka, i u tom sam gradu unajmio apartman. Nakon turneja po Sovjetskom Savezu, koje su bile gotovo svake godine, otišao bih u New York i ostao dulje vrijeme u tom apartmanu. Ona nije mogla doći u Jugoslaviju, a ja nisam mogao u Ameriku jer sam ovdje imao zavidnu karijeru – ispričao nam je Kićo u intervju i otkrio u kakvom je odnosu s Mirjanom Antonović, kojoj je posvetio legendarnu skladbu “Zbog jedne divne crne žene”.

– S obzirom na to da smo se Mirjana i ja rastali jako ružno, meni je bilo žao, a nju je pekla savjest. Priznala je i u svojoj knjizi, što mi je drago, da je njezina najveća životna ljubav bio ipak Kićo Slabinac. Prekinuo sam sve odnose s njom jer, jednom kad me se povrijedi, teško se vratiti natrag, pogotovo ako znam da sam u pravu. U njoj je pak svih tih 40 godina tinjala želja da se pomirimo, a ni ja nisam indiferentan jer ipak smo imali nešto zajedničko pa, ako ništa, da barem ostanemo prijatelji i ne umremo posvađani – rekao je tada.

Govorio je i kako nije imao sreće sa ženama u životu i ponavljao kako se pjevači i glumci uopće ne bi trebali ženiti, već bi poput svećenika trebali živjeti u celibatu. Kao najtežu godinu u životu uvijek je izdvajao 1989. godinu kada mu je preminula majka i kada se rastao od supruge Dubravke, s kojom je imao sinove Ivana i Pavla, na koje je bio jako ponosan i sretan što nisu krenuli njegovim stopama.

– Moj je posao stresan i težak, a shvaćam sad i bivšu suprugu. Ako me nema dva mjeseca, onda ona nije mogla dočekati da mi sve ispriča od problema koji su se dogodili do lijepih trenutaka, tako da je mojoj obitelji bilo jako teško. Odlučio sam da je najbolje i za moju djecu i za mene da se ne mučimo, da žive svoj život s majkom. Te godine rastali smo se u proljeće nakon 12 godina braka. Kada sam djecu vozio do majke da ih predam, ona su plakala i ispitivala me što će sad biti. Rekao sam da će od sada imati dvije kuće i dvije adrese. Kad god želite, dođite k tati, mama će vas dovesti, iako nismo više zajedno na okupu, uvijek ćemo biti obitelj – rekao je jednom.

Tri je puta u svojoj glazbenoj karijeri nastupao za Josipa Broza Tita, a kada su ga četvrti put zvali da mu pjeva, Kićo je to odbio. – Ako vas netko zove tri puta, znači da drži do vas. Zvali su me i četvrti put, ali odbio sam jer mi nisu platili ni ona tri nastupa - kazao je jednom prilikom pokojni glazbenik kojeg su kolege opisivale kao najvećeg zabavnjaka i zafrkanta na sceni.

1971. godine predstavljao je Jugoslaviju na prestižnom Eurosongu. Pjevao je svoj hit 'Tvoj dječak je tužan' s kojim je pobijedio u Domžalama na Jugoviziji. Te godine se Eurovizija održavala u Dublinu, glavnom gradu Irske. Oduševio je publiku glasovnim sposobnostima, a obožavatelji Eurosonga još uvijek komentiraju njegov nastup i upečatljivi outfit - crvene hlače i crveno bijeli sako. Završio je na 14. mjestu sa 68 bodova, a pobjedu je odnio Monako.

U studenome 2008. godine sudjelovao je u prometnoj nesreći koja je završila smrtnim ishodom, a dogodila se na državnoj cesti D2 u Feričancima nedaleko Našica. Tada je smrtno stradao pješak, koji je bio pod utjecajem alkohola i koji je gurajući bicikl pao pod automobil legendarnog pjevača. - Cijeli život sam se borio da pjesmom usrećim ljude i da će meni baš netko pasti pred auto?! To nisam mogao vjerovati. Vozio sam, sve je bilo prazno, prazno, a u jednom trenutku... On je izgubio ravnotežu i s trotoara se "srondo" na cestu. Nisam ništa mogao. Dotrčao sam do njega, ležao je, nije pokazivao znakove života - rekao nam je tada pjevač, kojem je bila pružena medicinska pomoć u našičkoj bolnici. Taj događaj mu je promijenio život i nije mogao vjerovati da je on nekome bio sudac, kazali su ljudi s kojima je razgovarao nakon nesreće.

Podsjetimo, legendarni Kićo Slabinac preminuo je u petak, 13. studenoga 2020. u 6:50 sati u KBC-u Zagreb, gdje je bio hospitaliziran tri mjeseca. Unatoč svim najboljim metodama liječenja, kako kirurškog tako i intenzivističkog, biologija njegovih multiplih komorbiditeta nažalost je nadjačala sve naše napore", potvrdio je za Večernji list prof. dr. Hrvoje Gašparović, kardiokirurg iz KBC-a Zagreb koji je ljetos operirao srce Kići Slabincu.

Kićo je prošao rutinsku operaciju srca, no oporavak nije tekao očekivano jer zbog njegove debljine rana na prsnom košu nije dobro zarastala. Slavonski glazbenik posljednje je dane proveo na respiratoru zbog pogoršanja respiratornog statusa, a sve to bila je posljedica rutinske operacije srca koja je pošla po zlu u kolovozu. Naime, glazbeniku je prvo bilo prognozirano poboljšanje te je bio u fazi odvajanja od respiratora, ali onda se sve promijenilo.

Tijekom svoje dugogodišnje karijere (više od 40 godina), Kićo je ostvario suradnju s brojnim autorima poput Đorđa Novkovića, Zdenka Runjića, Arsena Dedića, Drage Britvića i mnogih drugih.

- Stalno je smišljao viceve i slao ih samo meni. I dalje imam sačuvane skoro sve. Čim mi stigne poruka, a ja se nasmijem, ljudi znaju da je od njega - kazala je Neda Ukraden o odnosu sa Slabincem. Miroslav Škoro posvetio je tada objavu pokojnom pjevaču. - Moja se pokojna majka nikada u životu nije smijala kao kad smo Kruno i ja došli k njoj jedne večeri u Višnjevac, jer je Kići sve bila pozornica i on je svaku tu pozornicu, svaki taj prostor osvajao i ispunjavao svojom genijalnošću. Bog mu je dao bezbroj talenata i on je te talente pretvorio u jednu od najvećih karijera. Jutros je, stazom što vijuga, otišao veliki hrvatski umjetnik, skladatelj i moj lega Krunoslav Kićo Slabinac - napisao je.

Legendarni glazbenik koji je 'otišao s mirisima jutra' kako je svojedobno pjevao u svojoj pjesmi, pokopan je u Aleji velikana. Posljednji ispraćaj bio je 18. studenoga u 12.40 sati. Dok su Kićini ostaci u Zagrebu ispraćani na posljednji počinak, od njega se opraštao i njegov rodni Osijek, ali i Vinkovci, Županja, Đakovo, Našice, cijela Slavonija. Dravom su tada zaplovile stotine ruža. - Mislim da nema Osječanina koji barem jednu Kićinu pjesmu ne zna, a "Otišao je otac moj polako" kultna je pjesma koja nas prati na ispraćajima. Što je u Dalmaciji klapa, od malih nogu, to je nama Slavoncima tamburica - rekla je Gordana Lesinger.

