Jacques Houdek: ‘Mislim da sam snimio pjesmu života’

Jacques Houdek prekjučer je predstavio novi spot za pjesmu “Razgovor”, koja bi vrlo brzo mogla postati jedna od njegovih najslušanijih i najboljih pjesama. Tome u prilog govori i podatak da je u jednom danu na YouTubeu spot pogledan više od 30 tisuća puta, a u komentarima su sami hvalospjevi Jacquesovoj emotivnoj izvedbi. Autorica glazbe i teksta je Andrea Čubrić, a spot je režirao Dario Lepoglavec.

Problem koji nam je poznat

– Tematika je ljubavna, a govori o problemu koji nam je svima poznat. Svi smo bili u situaciji da zbog nedostataka komunikacije puca ili ljubav ili prijateljstvo. Ova pjesma upozorava i da tih nesretnih razvoda ima sve više i više, a puno se brakova raspalo upravo zato što nije bilo razgovora – kaže Jacques i dodaje da mu je drago da je pjesma neke već i potaknula, a najviše mu se svidio komentar da će “spasiti neke brakove”.

– Ja sam netko tko je ponekad preiskren i predirektan, no mislim da bi svijet bio puno ljepše mjesto da smo svi iskreni jedni prema drugima, makar nas to i zaboljelo. Čim smo snimili ovu pjesmu, na Facebooku sam napisao da mislim da sam snimio pjesmu života. Ne mogu biti sretniji zbog nje. U pjesmi nisam stavio naglasak na svoje glasovne sposobnosti, nego na ono što mislim da mi je najveća snaga, a to je emocija. Pjesma nije autobiografska u smislu da ima neke veze sa mnom, ali sam je proživio znajući Andreinu priču. Ona je samohrana majka i tu je pjesmu doživjela dosta osobno, u njoj je sumirala kako se osjeća. Ljudi su prepoznali tu iskrenost – dirljivo nam je otkrio Jacques.

U spotu koji je sniman u utvrdi Novigrad pokraj Karlovca glume Slavica Knežević i Franjo Kuhar. Slavica je Jacquesova prijateljica i bila mu je velika želja da jednom gostuje u njegovu spotu. Ona je predložila Franju Kuhara s kojim je divno ispričala tu priču.

– Drago mi je da je riječ o iskusnijem paru. Taj šah koji oni igraju u spotu posebno govori. Znamo da je šah igra koja se igra bez riječi, samo se povlače potezi kojim se pokušava nadmudriti protivnika – dodaje Jacques.

Rokov nastup dobio je smisao

Jacques je ovih dana i u posljednjim pripremama za nastup na Eurosongu Roka Blaževića, kojem je napisao pjesmu “The Dream”.

– Spremni smo, brusimo koreografski dio. Roko će imati scenski pokret na pozornici, a kraći dio nastupa na pozornici bit će i plesači Endi i Diego. Isprobavamo njihove ulaske na pozornicu, sve mora biti precizno. O tome se brine naš koreograf Leo Mujić – kaže Jacques i dodaje da će scenski nastup biti drukčiji nego na Dori, a pjesma će ostati ista.

– Svi me pitaju hoće li ostati krila. Kako ćemo anđelu odrezati krila? Anđeo ima svoja krila, a kako će se ona manifestirati, neka ostane iznenađenje. U svakom slučaju, cijeli nastup dobio je svoj smisao – kaže Jacques i dodaje da je cijela produkcija oduševljena Rokovim nastupom. Na rezultate kladionica koje Roku ne daju puno šanse se ne obazire.

– Prije dvije godine ni meni nisu davali puno šanse pa sam onda odjednom bio na četvrtom mjestu, a znamo da sam na kraju bio 13. u finalu – podsjetio je Jacques.