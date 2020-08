Ja sam prva otpjevala Rock me baby, jer je Rajko to želio, ali zbog ovog nisam išla na Eurosong

Od posljedica prometne nesreće u kojoj je zadobio teške ozljede glave, u Rijeci u 66. godini preminuo hrvatski skladatelj i glazbenik Rajko Dujmić, doznaje se od izvora bliskih obitelji. Od glazbenika su se oprostile mnoge poznate osobe,a među njima se našla i voditeljica Vlatka Pokos.

"Pišem ove retke a nekako je sve nestvarno i čudno... Ne vjerujem da vise nema našeg Rajka... Ne samo jednog od najvećih autora i umjetnika na našim prostorima već jedne toplog i osebujnog čovjeka, koji je na mom životu i karijeri ostavio neizbrisiv trag. Od ranog djetinjstva svojim pjesmama, a kasnije kao mentor na početku moje karijere. Kad me Vladimir Mihaljek upitao koga bih od autora željela upoznati, za mene nije bilo dvojbe: Rajka Dujmića! Rajko je bio beskrajno jednostavan, topao i dobronamjeran, iako velika zvijezda u bivšoj državi. Rajko me spojio sa Srebrnim Krilima, Rajko me predstavio javnost na velikom koncertu u Ciboni... Beskrajno pozitivan, velikodušan i dobronamjeran", započela je Vlatka.

Foto: Instagram

"No prije toga, Rajko je želio da ja otpjevam pjesmu Rock me baby; ja sam prva osoba koja ju je otpjevala ali zbog mladosti i neiskustva nisam išla na Eurosong", otkrila je voditeljica.

"Zahvalna sam za svaki lijepi trenutak koji sam doživjela s ljudima poput Rajka Dujmića, kad se u Hrvatskoj stvarala i izvodila glazba svjetske kvalitete. Zahvalna sam Rajku na svim divnim pjesmama kojima je obogatio naše živote, zahvalna sam na svemu sto je učinio za mene. Rajko će zauvijek živjeti kroz svoje pjesme... Nadam se da je njegova nemirna umjetnička duša pronašla svoj mir. Moja najiskrenija sućut obitelji", napisala je.