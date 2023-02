Gdje su danas zvijezde i pobjednici glazbenih realityja koje su gledali Hrvati

Glazbeni reality showovi sve su brojniji i zato smo se odlučili prisjetiti gdje su i što danas rade pjevači i pjevačice koji su pobijedili u domaćim i regionalnim showovima. Nekima od njih pošlo je za rukom da ostvare uspješnu glazbenu karijeru, neki taj put još grade, ali brojni su i oni koji nisu dugo ostali na glazbenoj sceni niti su uspjeli osvojiti srca publike. Gdje su i što sada rade, Amel Ćurić, Kim Verson, Rafael Dropulić, Ilma Karahmet i brojni drugi, na koje smo već i zaboravili, pročitajte u nastavku.

U drugoj sezoni showa Hrvatska traži zvijezdu pobjedu te 2010. odnosi tada 17-godišnja Kim Verson.

Foto: Instagram/riley.loudermilk

Kim kaže da joj je talent show bio odlična odskočna daska, a ova talentirana djevojka iza sebe ima već nekoliko albuma i počela je pisati i svoje pjesme. Polako i strpljivo gradi svoj glazbeni put i nije jedna od zvijezda koja će naklonost publike tražiti preko skandala ili golišavih fotografija. Kim se nedavno za medije osvrnula i na sudjelovanje na Dori 2019. godine. Smatra da je to bilo poučno, ali i vrlo stresno iskustvo koje će uvijek pamtiti.

Glazba joj već godinama pruža terapeutski osjećaj i daje joj vjetar u leđa.

-Moj poziv oduvijek je bila glazba. U jednom trenutku konačno sam priznala samoj sebi da se ne trebam toliko preispitivati zato što nisam slijedila neke određene kalupe u koje se svrstava društvo. Po meni je najveći smisao raditi ono što istinski voliš u životu, a da pritom možeš neopterećeno živjeti. Za sve je potrebno puno vremena, istinske vjere i upornosti- zaključila je Kim te otkrila kako su joj roditelji oduvijek bili najveća podrška i oslonac te kako bez njih ne bi bila tu gdje je sada, a potom se osvrnula i na ljubavni status i korištenje Tindera.

- Nisam nikad imala potrebu za tom vrstom upoznavanja. Inače sam malo staromodniji tip osobe pa mi je vrlo bitan taj prvi (sudbonosni), opipljivi kontakt i komunikacija uživo.

Karijeru pop-rock glazbenika Amel Ćurić započeo je 2003. godine nakon pobjede u prvom bosanskohercegovačkom reality showu OBN Music Talentsa. Dvanaest godina kasnije pobijedio je u regionalnom glazbenom showu X Factor Adria, i to mu je poguralo glazbenu karijeru.

Pjevač Amel Ćurić 2015. godine pobijedio je u showu X Factor Adria. Ćurić je u finalu natjecanja pjevao je prvi i to singl Bijelog Dugmeta "Da te bogdo ne volim".

Foto: Facebook/ Naš potok

Bosanskohercegovački pjevač nedavno je proslavio 42. rođendan, a puno se promijenio od pobjede u showu.

Amel je u showu osvojio 150.000 kuna, bio je na naslovnici sada ugašenog Rolling Stonea, a osim toga i ugovor s izdavačkom kućom Menart.

'Iako sam se potajno nadao da ću pobijediti, naposljetku nisam mogao vjerovati. Još u Bootcampu imao sam neki osjećaj da ćemo se Bobi i ja naći zagrljeni u finalu, i evo, to se i dogodilo. Pobjedu posvećujem djevojci Jeleni i svojim roditeljima, a osvojen novac uložit ću u karijeru' kazao je tada Amel.

No, iste godine nakon pobjede, Ćurić je doživio prometnu nesreću.

Stradao je u mjestu Bijeliš u Bosini i Hercegovini, a mediji su tada pisali da je do nesreće došlo kada se u njegov BMW zabio vozač Passata koji je namjeravao preteći kolonu automobila. U nesreći je pjevač lakše ozlijeđen, a ozlijede su zadobile i njegove suputnice, djevojka Jelena Čabarkapa i njezina sestra P. M.

Srećom ozljede nisu bile teške, no pjevač je sam priznao da ih je samo sreća spasila od strašne tragedije.

Nakon pobjede zaprosio je djevojku Jelenu koja ga je podržavala, a ubrzo je nakon toga postala i njegova supruga. Prvu bebu dobili su dvije godine kasnije.

Glazbenik je u posljednjih sedam godina promijenio i izgled, te ima dužu kosu, a trenutačno njeguje malo ležerniji imidž.

Makedonac Daniel Kajmakoski pobjednik je prvog regionalnog X Factora Adria, koji se na TV-u emitirao još 2014. godine. . Zbog glasa slavuja, ali i činjenice da dolazi iz Makedonije, mediji su ga prozvali novim Tošom Proeskim, za kojeg je tada govorio da mu je veliki uzor.

Foto: DPA/Pixsell

Daniel je u finalu pjevao "The Hardest Thing" Toše Proeskog, "Angels" Robbieja Williamsa, ali i hit s kojim se predstavio na prvoj audiciji - "Red" Daniela Merriweathera.

Osim titule pobjednika, dobio je 75.000 kn, novi automobil, ali i podlogu za uspješnu glazbenu karijeru. Ubrzo je s mentorom Željkom Joksimovićem snimio duet 'Skoplje Beograd'. Ta pjesma danas na platformi YouTube broji 20 milijuna pregleda.

Kajmakoski, koji je još na audiciji oduševio sve u superfinalu održanom u Beogradu za pobjedu se borio protiv još petero kandidata. Zbog glasa slavuja, ali i činjenice da dolazi iz Makedonije, mediji su ga prozvali novim Tošom Proeskim, za kojeg kaže da mu je veliki uzor.

– Proeski je jedna od najvažnijih osoba u mojem životu. Oduvijek slušam njegove pjesme, on je za mene primjer i idol i namjeravam slijediti njegovu ideju, njegove vrijednosti, ali ne namjeravam ga kopirati – već prije komentirao je Daniel usporedbe s preminulim pjevačem.

Mnogi su mu predviđali svjetlu budućnost u svijetu glazbe, no on je posljednju novu pjesmu nakon natjecanja izbacio prije šest godina.

U međuvremenu je dobio sina, a javnost je iznenadila vijest koju je objavio prije dvije godine - naime podijelio je da se razvodi od makedonske misice Kristine Dimitrijevski.

Za medije je prokomentirao kako misli da je bolji dobar razvod nego loš brak.

Pjevačica Ilma Karahmet 2018. godine pobijedila je u RTL-ovu showu ''Zvijezde'' i dobila novčanu nagradu od 100 tisuća kuna. Glazbom se nastavila baviti i nakon toga, nikada nije odustala od želje da uspije u tom svijetu. Čini se da se njezini snovi polako počinju ostvarivati.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Naime, kao što je nekoliko godina ranije oduševila članove žirija u Hrvatskoj, tako je početkom godine osvojila srca Deana i Dana Catena, dizajnera koji stoje iza brenda Dsquared. Oni su je pozvali da pjeva na njihovoj proslavi nakon što je jedan od njih čuo kako pjeva na koncertu u Münchenu.

Ilma je ranije za srpske medije otkrila kako ih je upoznala. – Do suradnje je došlo sasvim slučajno. Imala sam koncert u Münchenu, gdje se pojavio jedan od braće. Upoznali smo se, on je bio oduševljen mojim glasom. Pregledali su sve moje videe i pozvali me da baš ja gostujem na njihovoj rođendanskoj proslavi – kazala je. Inače, ova bosanskohercegovačka pjevačica prošle je godine otkrila kako je smršavjela 20 kilograma.

Kazala je da nije bila na striktnoj dijeti te da joj je trebalo puno vremena da skine kilograme. Više detalja o tome nije htjela podijeliti.

– Volim uživati u životu, ne volim se opterećivati nekim stvarima, muzika je nešto najljepše što radim, tako da to sam sebi stavila na prvo mjesto – rekla je. Ova 21-godišnjakinja udala se kad je imala samo 18 godina. Njen suprug Sedin Lakača, rekla nam je ranije, bio joj je tada najveća podrška. – Moj suprug moja je najveća podrška i to ste mogli vidjeti i tijekom natjecanja. Među nama živi toliko emocija. Smatram da imam najdivniju osobu pokraj sebe i ponosna sam na to – rekla je. U 12. mjesecu prošle godine izdala je pjesmu 'Ginem ponosno'.

Rafael Dropulić pobijedio je u showu 'Story Supernova Music Talents' 2003. godine, no sada živi povučeno te se okrenuo vjeri i obitelji.

Foto: Laudato TV

U emisiji 'More milosrđa' Rafael Dropulić govorio je detaljno i otvoreno o svojoj prošlosti, traganju za Bogom i duhovnosti. Omiljeno televizijsko lice, Rafo, danas je voditelj emisije 'Blagoslovljen tek' na Laudato TV-u, obiteljski čovjek i otac, zaposlen u zagrebačkom Gradskom uredu. Posljednji glazbeni nastup imao je na povijesnom koncertu 'Progledaj srcem' održanom 2022. g. na prepunom Maksimiru.

U razgovoru s urednikom Danielom Vorihom, Rafo se prisjetio svoga djetinjstva i vjere koju je stekao u obitelji. ''Ja sam iz tradicionalne katoličke obitelji, primio sam sakramente, međutim to je ta tradicionalna vjera. Ako pričamo o upoznavanju Isusa u smislu upoznavanja živoga Boga to je priča mog traganja za Isusom, za istinom koja je trajala nekoliko godina. Kod mene nije bilo obraćenje preko noći, već je to bio dug proces, jedno vrlo snažno iskustvo. Od tada pa do dana danas Isus je moj Bog i moje je da ispunjavam njegovu volju koliko god mogu. Ali ne bih htio ni da se zanemari taj dio tradicionalnog odgoja jer je to jedan temelj kojeg ne treba zanemariti niti podcijenjivati jer kad mi je bilo u životu najteže, kad sam 'poljubio dno', znao sam gdje ću Boga tražiti. Da nije bilo takvog odgoja, tko zna gdje bih tražio Boga. I ovako sam ga tražio na raznim mjestima, ali ta klica je uvijek ostala usađena u srcu, duši i duhu i kada dođu teški trenutci u životu to te vodi. ''

Veću krizu duhovnosti Rafael je osjetio u mladenačkoj dobi. ''Moje traganje za Bogom počelo je kada sam imao 17 godina. Karakterno sam bio dosta povučen, emotivan i mogu reći, bez lažne skromnosti, dobro i poslušno dijete. Nažalost vrlo rano sam otkrio mladenački život, prvu djevojku sam imao već s 13 godina i rano sam počeo izlaziti. I za te godine sam se dosta napatio jer u to vrijeme sam još bio dijete, ali nije mi život tako izgledao. U osmom razredu osnovne škole sam primio sakrament Svete potvrde i od tada više nisam išao na misu.''. Tada je i dublje počeo istraživati religije. ''Jedan poznanik iz mojih rodnih Ploča mi je dao knjigu koja nije imala veze s kršćanstvom, ali mi je otvorila oči da postoji duhovno koje ja dotad nisam razumio i tu sam shvatio da nešto postoji i odlučio krenuti istraživati kakva je to 'viša sila' koja je sve stvorila. A zanimljivo je kako sam se već tada i molio, ali više kroz razgovor sam Bogu govorio ''molim te pokaži mi koja je vjera prava i koji je put pravi, vodi me.''' Ali uživao sam u tom putu traganja za Bogom i za istinom.''

Nakon traganja i lutanja, Rafael Dropulić je puninu duhovnosti i života pronašao u katoličkoj vjeri. ''Na svim mjestima na kojima sam tragao, nigdje nisam osjetio puninu, uvijek mi je nešto nedostajalo. I moj tadašnji cimer je imao brojne knjige o katoličkoj vjeri i mene je to sve više počelo zanimati, otišao sam s njim i na Misu i upravo zahvaljujući njemu, meni je polako istina dolazila na svoje i u jednom trenutku samo mi je sjelo, 'Isus – to je to!'.''

Prisjetio se vremena iz kojega ga se mnogi i danas sjećaju, kao simpatičnog i nasmijanog mladog glazbenika s TV ekrana, a on je tada proživljavao tešku unutarnju borbu.

''Zatim sam pobijedio u reality showu 'Story Supernova', postao sam uzor mnogima i tada sam počeo moliti Boga da me popravi, da ti mladi bar nešto dobro od mene pokupe. I na tom vrhuncu popularnosti misao mi je bila da ja dugujem Bogu tu slavu koju sam doživio. U trenutku kada sam proglašen pobjednikom, nisam osjećao euforiju, već sam se u punoj svjesnosti molio Bogu: ''Bože, smiluj mi se, znam da ovo ne zaslužujem, popravi me, učini me boljim čovjekom''. Nekoliko mjeseci nakon toga na internetu sam pronašao seminar posta, molitve i šutnje u Međugorju i to me u sekundi oduševilo i pomislio sam si ''pa gdje si dosad!''. I u tih sedam dana u Međugorju sam ja doživio svoje pravo obraćenje i tu sam napravio životnu ispovijed. Doživio sam olakšanje i živoga Boga u punini.'' – iskren je Rafael Dropulić.

VIDEO Slavni Hrvati napustili su gradove i pronašli bolji život na selu: 'Kad dođeš tu, sve ti stane'