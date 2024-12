Ivica o odnosu s Ilonom: Treba zaslužiti kruzer. Trati mi vrijeme ako se ne vidi sa mnom do kraja života

Ivica i Ilona, poznati par iz popularnog reality showa "Ljubav je na selu", proveli su zajedničko vrijeme na izletu u Lonjskom polju. Ivica, farmer koji je osvojio Ilonino srce tijekom snimanja emisije, neočekivano je spomenuo temu djece, što je Ilonu iznenadilo. Ona je, pak, izrazila svoje razočaranje prijevoznim sredstvom, očekujući nešto luksuznije. Njihovo putovanje se nastavilo u Mađarskoj na Balatonu, gdje je Ilona opet pokazala oklijevanje vezano za zaruke i zajedničku budućnost, slično kao i tijekom njihovog odnosa u emisiji.

U razgovoru za RTL.hr, Ivica je komentirao njihov odnos i Ilonino ponašanje, otkrivajući detalje koji nisu bili prikazani u showu. "Čujte, treba zaslužiti kruzer. Ona to još nije zaslužila", rekao je farmer. Smatra da je već učinio dovoljno romantičnih gesta za Ilonu, podsjećajući na brojne romantične trenutke koje su dijelili pred kamerama. "Treba ona nešto meni prirediti. Vrijeme je", istaknuo je Ivica, želeći reciprocitet u njihovom odnosu. Govoreći o Iloninoj reakciji na spominjanje djece, rekao je: "Očito se boji djece i nije spremna". Ivica vidi putovanje na Balaton kao priliku da procijeni Iloninu ozbiljnost prema njihovoj vezi. "Nesigurna je oko prosidbe i svadbe. Poštenije bi bilo da je odbila prsten ako sumnja u našu ljubav. Trati mi vrijeme ako se ne vidi sa mnom do kraja života. Došao sam u 'Ljubav je na selu' naći srodnu dušu, ne se igrati kao neki školarac", zaključio je Ivica koji je Ilonu zaprosio na koncertu Nede Ukraden.

Podsjetimo, jutro nakon prosidbe, Ivica nije mogao sakriti sreću pa je odmah pojurio probuditi svoju Ilonu, no njoj se nije izlazilo iz kreveta. „Ne osjećam se najbolje, evo iskreno. Ja uopće nisam ni odgovorila na njegovo pitanje, nisam rekla ni da ni ne, samo sam se našla s prstenom na ruci“, priznala je kako su se stvari ipak malo prebrzo odvile. „Bila je šokirana, ali prsten je na ruci, nije ga odbila“, optimističan je bio farmer. Ivana je bila uvjerena da je to prava ljubav, a obećali su joj i da će biti kuma.

Nakon zaruka Ilona i Ivica su vodili razgovor s Klarom i Ivanom, a Ilona je otkrila da nije spavala s farmerom jer smatra da to nije prikladno. "Mislim da nije pristojno uopće da spavamo zajedno kad su druge osobe u kući". Pa ako su zaruke, nije prva bračna noć", komentirala je Ilona i dodala: "To čuvamo za prvu bračnu noć". Njezin zaručnik se složio, a Klara im je rekla kako to i nije baš pametna ideja. "Meni je pametno prije testirati", rekla je Klara i sve nasmijala. Ivica je očaran Ilonom otkad je doznao da je ona njegova zlatna djevojka u showu "Ljubav je na selu" i stalno joj priređuje iznenađenja. Prvo joj je na izbacivanju poklonio narukvicu, a onda joj je ispisao ime u cvijeću.

- Narukvica je prekrasna, ali sam se iskreno pribojala da nije slučajno prsten. Što se tiče Amre koju je prvu izbacio, mislim da je donio jako dobru odluku - rekla je tada Ilona. Podsjetimo, Ilona u showu nije najbolje reagirala na poklon. "Zašto mi to radiš? Ne znam reagirati na šokove, hvala“ upitala je Ilona kojoj je ovolika doza romantike bila previše, no farmer se nije dao pokolebati. U intervju koji je nakon prosidbe dao za RTL ispričao je kako mu se Ilona jako svidjela i nije vidio razloga zašto čekati s prosidbom. - Činilo mi se to kao dobra ideja. Prosidba nije mala stvar i smatram da mora biti jako posebna. Romantičnije je kad se prosi na koncertu i pred toliko ljudi. Zahvalan sam Nedi Ukraden puno mi je pomogla. Sve je lijepo ispalo - zadovoljno je nakon zaruka ispričao Ivica.

