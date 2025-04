VIDEO Neugodno! O ovom trenutku između princa Harryja i Meghan Markle pričaju mnogi: 'Jadan čovjek'

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, princ Harry i Meghan Markle, našli su se u središtu pozornosti tijekom boravka u New Yorku povodom prestižnog Time 100 summita. No, ovoga puta pažnju nisu privukli samo svojim angažmanom, već i pomalo neugodnim trenutkom koji su zabilježile kamere, a koji je ubrzo postao viralan. Naime, princ Harry u nekoliko je navrata pokušao uhvatiti suprugu za ruku, no ona njegovu gestu, čini se, uopće nije primijetila, ostavivši ga da pomalo nespretno stoji po strani.

Snimke koje su obišle svijet prikazuju dolazak para na događaj. Prvi neugodan trenutak dogodio se prilikom izlaska iz automobila. Dok je Meghan izlazila, Harry joj je džentlmenski pokušao pružiti ruku kao oslonac ili jednostavno kao znak povezanosti. Međutim, vojvotkinja je, očito potpuno usredotočena na okupljene ispred, odmah krenula u srdačne zagrljaje s ljudima koji su ih dočekali, ne uputivši ni pogled prema suprugu. Harry je, nakon što mu je ruka ostala 'visjeti u zraku', brzo povukao potez i stavio ruke u džepove, promatrajući suprugu sa strane. Scena se, naizgled, ponovila samo nekoliko minuta kasnije. Dok su zajedno koračali, Meghan je energično mahala okupljenoj publici i fotografima, ponovno prolazeći pored Harryja bez kontakta. On je i dalje ostao korak iza nje, prateći je u stopu, ali bez očekivane interakcije. Ovi trenuci nisu promakli oštrom oku javnosti, a ni stručnjacima za neverbalnu komunikaciju.

#meghanmarkle #princeharry ♬ suono originale - Whoopsee @whoopsee.it Il principe Harry e Meghan Markle tra i protagonisti del TIME100 Summit a New York “With Love, Harry & Meghan”. Parafrasando il nome suo show Netflix, potremmo intitolare così la nuova apparizione della coppia un tempo reale, adesso normale. Almeno se parliamo di titoli nobiliari, perché i duchi del Sussex non sembrano passare mai inosservati. Il principe Harry e Meghan Markle sono stati tra i protagonisti del TIME100 Summit, a New York. Un evento prestigioso in cui il figlio di Re Carlo e di Lady Diana ha supportato la moglie, tra gli ospiti celebri della serata. E tra le riflessioni sugli errori commessi nelle sue ultime iniziative imprenditoriali, i progetti e i figli, a colpire non è solo ciò che ha detto, quanto il sorriso immortalato all’arrivo. Ma anche il suo look. In cui a spiccare è il beige, come abbiamo già visto anche nel suo show Netflix “With Love, Meghan”, ormai diventato la firma stilistica di Meghan. Il simbolo di un lusso sussurrato ma evocativo, che si riflette anche nelle linee eleganti e senza tempo dei capi che indossa: un completo Ralph Lauren dal taglio morbido ma comunque strutturato, con pantaloni palazzo a vita alta e blazer monopetto dalle maniche leggermente arricciate. Sotto, una camicia bianca, semplice ma sofisticata, che riassume perfettamente la sua idea di stile. Vi piace? [📸 BACKGRID / IPA 📹 BACKGRID] #whoopsee

Poznata stručnjakinja za govor tijela, Judi James, za britanski Daily Mail detaljno je analizirala snimku dolaska Sussexa. Prema njezinom mišljenju, govor tijela para jasno otkriva dinamiku njihovog odnosa u javnosti. - Bez obzira vodi li Harry ili se povlači u pozadini, čini se da igra ulogu 'rezervnog', pokazujući pomalo nespretne poze, dok Meghan djeluje samouvjereno i očito je u centru pažnje - istaknula je James. Ona primjećuje kako Meghan preuzima vodstvo čim izađu pred kamere. - Čini se da Meghan vodi glavnu riječ, dok Harry kaska iza - navodi James. Posebno je istaknula Meghanin karakterističan položaj ruku, savijenih pod kutom od 45 stupnjeva s opuštenim zapešćima, poznat kao poza "slomljenog krila". Prema tumačenjima stručnjaka, ova poza često signalizira osjećaj posebnosti, elegancije i visokog statusa. James dodaje i kako je Meghan ta koja "kontrolira kamere" i prva inicira prijateljske zagrljaje s uzvanicima, dok Harry strpljivo čeka sa strane, što bi, kako napominje, u kontekstu nekadašnjeg kraljevskog protokola bilo gotovo nezamislivo za člana kraljevske obitelji. - Izraz lica mu je napetiji, manje nasmijan u odnosu na Meghan - zaključuje stručnjakinja svoju analizu.

Kao što se i očekivalo u današnje doba, snimka neobične interakcije, odnosno nedostatka iste, munjevito se proširila društvenim mrežama. Mnogi korisnici izrazili su čuđenje i podijelili svoja viđenja situacije. Komentari su bili raznoliki, od onih koji su branili Meghan tvrdeći da jednostavno nije primijetila gestu u gužvi, do onih koji su situaciju protumačili kao znak ignoriranja ili čak hladnoće. - "Nije ni pogledala svog muža?! Pa kako?", "Potpuno ga ignorira, jadan čovjek", "Jao, ovo je bilo baš hladno od nje", "Možda samo nije vidjela, bila je okrenuta", "On uvijek izgleda nekako izgubljeno pored nje - samo su neki od brojnih komentara koji su preplavili platforme poput X-a (bivšeg Twittera) i Instagrama.

Čini se da svaki javni korak vojvode i vojvotkinje od Sussexa ostaje pod povećalom javnosti. Ovaj posljednji događaj u New Yorku samo je dodao ulje na vatru raspravama o dinamici njihovog odnosa i ulogama koje zauzimaju nakon povlačenja s kraljevskih dužnosti. Dok jedni u Meghan vide samopouzdanu ženu koja preuzima kontrolu, drugi u Harryju vide princa koji se još uvijek traži u novoj ulozi, često ostajući u sjeni svoje supruge.