Ivica je imao 244.3 kg i bio je najteži kandidat 'Života na vagi' i odustao je, ali vraća se ako ispuni ovaj uvjet

Ivica Burjan je bio natjecatelj u osmoj sezoni showa "Život na vagi" i bio je najteži kandidat u svih osam sezona. Na prvom vaganju imao je 244.3 kilograma, a do kraja natjecanja nije ostao te je odustao. Trener Edo nije blagonaklono dočekao njegovu odluku, no bio je svjestan da je to Burjanova odgovornost, a prije odlaska iz showa Ivica je rekao kako su ga na odustajanje nagnale emocije prema domu. Ivicu ćemo opet gledati u novoj devetoj sezoni showa, ako ispuni jedan uvjet koji mu je voditeljica Marijana Batinić rekla u finalu osme sezone. Kako bi se vratio u show Ivica ne smije dobiti više od dva kilograma od finalnog vaganja do prve vage u devetoj sezoni. Ivica je ispričao kako se priprema za devetu sezonu i na koje načine pokušava ispuniti uvjet za povratak u show.

- Idem u teretanu i imam privatnog trenera. Pridržavam se i prehrane. Pao sam na vagi, iako sam se malo opustio oko blagdana. No onda sam se nakon toga razdoblja vratio starom režimu - ispričao je Ivica u razgovoru za RTL.

Podrška na ovom putu mu je obitelj, kao i prijatelji i kolege. - Obitelj i prijatelji su zadovoljni. Prijatelji nude da šećemo skupa i idemo u teretanu. Dobio sam maksimalnu podršku od svih - kaže Ivica. Pazi na prehranu i trudi se obroke planirati unaprijed i kaže kako više nema želju za slatkišima kao prije, a kada su gazirana pića u pitanju jednom tjedno si priušti dvije čaše takvih pića. - Posložio sam si stvari psihički i fizički. Jedva čekam novu sezonu. Sudjelovat ću u svim izazovima. Ovog puta nema poštede za mene. Radio sam na svojoj kondiciji - poručio je Ivica. Kada je napustio show izjavio je kako su mu jako nedostajala djeca i nije više mogao izdržati bez njih i zato je napustio "Život na vagi". Lavina emocija dogodila se kad se vratio kući.

– To su bile krokodilske suze, djeca su izletjela iz kuće direktno u moj zagrljaj. Žena nije mogla vjerovati da sam se vratio. Rekao sam im da sam odlučio odustati, sve su razumjeli. Dali su mi podršku. Tim tempom nastavljam i dalje. Obećao sam njima i sebi - rekao je tada Ivica. Odlučio je nastaviti sa zdravim životom i nakon showa. – Upisao sam se u teretanu, treniram svakodnevno, a kad imam obaveze s klincima, dok ih čekam na treninzima, ja u to vrijeme šećem. Dakle, treniram u teretani, šećem, pazim na prehranu, ali odlučio sam kako se jedanput mjesečno mogu počastiti. Na promjenu je potaknuo i obitelj. – Supruga se upisala u teretanu, ona mi je moralna podrška. Kad idemo u šetnju, i djeca idu s nama. Djeca jedu ono što jedem i ja, odnosno prihvatili su moju prehranu. Sve su prihvatili. - rekao je Ivica.

