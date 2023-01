Ivana Paradžiković oprostila se od kolege: Kada su prognoze bile strašne dogodila mu se Kike i vjenčali su se u bolnici

Dugogodišnjeg montažera Nove TV Vedran Buljubašić preminuo je nedavno u 44. godini nakon borbe s teškom bolesti. Od Vedrana se danas oprostila i njegova bivša kolegica Ivana Paradžiković koja se u objavi na Instagramu prisjetila i njegove filmske ljubavne priče s novinarkom Nove TV Kristinom Tešijom s kojom se vjenčao u bolnici i s kojom ima troje djece.

- Vecko trenutak kada je ova slika nastala, izborio je svoju bitku. Pobijedio leukemiju. Izgubio je oko…ali to što je Vecko dobio neki ne dožive i da stotinu života imaju. Ljubav. I to ljudi kakvu! Filmsku. Na bolesničkoj postelji, na već milijuntoj kemoterapiji, kada su liječničke prognoze bile strašne…Vecku se dogodila…Kike Oženili su se tako, u bolnici, samo sa svećenikom. Svi su mislili da su ludi. Ali oni su znali…ljubav je to do kraja života! Kad god taj kraj bio. Mogao je biti tada, prije desetak godina…ili danas, kada smo ga pokopali. Mnogi misle, ovaj put nije pobijedio…bolest kada se vratila, bila je jača…a ja gledam tu njegovu voljenu Kristinu, troje djece koje su dobili u životu punom poštovanja, dobrote i blagosti i mislim si…moj Vecko, ti si odavno zauvijek pobijedio život. Ti si ga živio! Stvorio obitelj. Volio i bio voljen. Neki i da im sto života daš, ne bi znali što s njima. Ti si prijatelju znao. Neka ti je laka zemlja Vecko.- napisala je Paradžiković na Instagramu.

U svojoj borbi s leukemijom Vedran je izgubio oko, a njegova je priča inspirirala njegove prijatelje, novinare HRT-a Edina Mahmuljina i Ivana Skorina s RTL-a koji su prije sedam godina snimili film ‘...I vani si‘ u kojem je Vedrana utjelovio glumac Amar Bukvić.

