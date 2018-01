Ivana Kindl: Ovo je opasno za moju reputaciju, prijavit ću sve policiji

Poznate osobe često su na meti kradljivaca identiteta i postoji cijeli niz lažnih profila naših poznatih glazbenika, glumaca, voditelja... na Facebooku i Instagramu.

U neugodnoj situaciji našla se naša pjevačica Ivana Kindl kojoj je neki zlobnik na društvenim mrežama ukrao identitet, predstavljao se kao ona i počeo sklapati glazbene suradnje u njezino ime. Ovoj temi Ivana je posvetila duži status na svom profilu na Facebooku u kojem je napisala kako su je kolege glazbenici upozorili da se netko lažno predstavlja kao ona.

– LJUDI, molim vas za malo pažnje, važno je! Dakle, sasvim sam slučajno od kolege glazbenika s kojim se još službeno nisam ni upoznala doznala da postoji neka osoba koja se služi mojim identitetom! Ta osoba prije nekog vremena putem e-maila **ivana.kind78@gmail.com**, služeći se korisničkim imenom **Ivana Ldnik** stupila je u kontakt s dvoje glazbenika i dogovarala svirke s njima. Poslala im set-listu, izmišljala detalje o svirci, nudila angažmane u stalnoj postavi benda, a pritom tražeći da se sva komunikacija odvija putem spomenutog maila – jer Facebook vode „neki drugi ljudi“. Na kraju, rekla bih očekivano, javlja glazbenicima da su svirke odgođene.

Ne želim ni pomišljati o mogućnosti da je ta osoba u moje ime kontaktirala i organizatore ili da se to učestalo događalo. Ne mogu vjerovati da nekome može na pamet pasti ovakva ideja koja je vrlo opasna za moju reputaciju, moje koncertne angažmane koji meni i mom bendu život znače. Uz mene, za dogovaranje mojih koncerata ovlašteni su jedino moj producent i basist Alen Križaj i menadžer Marko Horvat. Molim vas sve, dragi prijatelji, da me obavijestite je li vas sa spomenute e-mail adrese netko kontaktirao... Ako jest, unaprijed vam se ispričavam. Ne mogu vjerovati...

– Nekoliko puta već sam bila u takvim situacijama da naknadno doznam da me se nudilo za svirke, a da ja pojma nemam za to. Prije nekoliko godina doznala sam da imam svirke po Istri koje nisam dogovorila. Slučajno sam to doznala, kao što piše u tekstu. Javio mi se muzičar kojeg nisam još ni upoznala u inbox čestitati rođendan, započeli smo spiku te došli do saznanja da je njega fantomska Kindlica zvala za gaže..Samo preko e-maila, naravno – rekla je Ivana za Večernji list.

Pjevačica je dodala i kako je evidentno da se radi o nekom iz glazbenih krugova budući da je ta osoba itekako upoznata s njenim radom, kao i načinom dogovaranja svirki.

– Doznala sam naknadno da je ta osoba i jednom bendu iz Varaždina slala ponude da bude moj bend. Definitivno ću sve prijaviti policiji, pa ćemo vidjeti – rekla je Kindl.