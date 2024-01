Ivana Kindl javila se bolesna iz kreveta i otkrila što jede

Pjevačica Ivana Kindl (46) se javila pratiteljima na Instagramu i to iz kreveta kako bi ih obavijestila da je bolesna, a liječi se kući jedući kolače koje joj je donijela susjeda.

„Ovaj put bolujem uz vrhunski apetit, a ovi kolači koje je delala susjeda...Nestaju k‘o gaće u porniću”, napisala je pored fotografije kolača.

Foto: Screenshot

Podsjetimo, pjevačica je prošle godine izdala novi album "Put k sebi" na kojem se nalazi 10 uspješnih singlova, a u svakom od njih glazbenica govori o jednoj svojoj osobnoj priči, a jedna od dražih pjesama joj je ''Netko k'o me čuva'' za koju je napisala stihove i dio glazbe i kaže kako je to sjajna pjesma o savršenoj ljubavi. U razgovoru za IN Magazin Sanji Doležal je pričala o toj savršenoj ljubavi koju još nije pronašla, te o bivšoj vezi s glazbenikom Alenom Križajem s kojim je zajedno bila 14 godina.

VEZANI ČLANCI

- Jednog dana vjerujem da će se takva savršena ljubav i dogoditi. Kad si dugo u vezi misliš da više nećeš moć sam, ali to je varka. U fazi sam da mi ne nedostaje partner, super mi je sa samom sobom i ljudima koji su mi bliski i sa svojim macama, bio mi je potreban taj mir kojeg sad imam - rekla je Ivana u razgovoru sa Sanjom u IN Magazinu. Dodala je kako nije lako nakon prekida, ali joj je lakše u ovim godinama podnijeti ljubavne padove i prekide.

Pjevačica je u studenome 2021. godine prekinula 14-godišnju ljubavnu vezu s glazbenikom Alenom Križajem (43) i tada nam je Ivana rekla: - Točno je da nismo više zajedno, a to se "kuhalo" već duže vrijeme. Odlučili smo da je tako najbolje, pa sam se iselila iz njegova stana, ali ostali smo u prijateljskim odnosima.

VIDEO Severina o odluci suda da se njezin sin vrati ocu: 'Moje dijete nije vreća krumpira s kojim ćete trgovati'