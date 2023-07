Ivana Kindl iskreno govori o borbi s depresijom: Pad energije totalni, oscilacije, razne emocije i to te sruši

Pjevačica Ivana Kindl (45) ove je godine izdala novi album "Put k sebi" na kojem se nalazi 10 uspješnih singlova, a u svakom od njih glazbenica govori o jednoj svojoj osobnoj priči, a jedna od dražih pjesama joj je ''Netko k'o me čuva'' za koju je napisala stihove i dio glazbe i kaže kako je to sjajna pjesma o savršenoj ljubavi. U razgovoru za IN Magazin Sanji Doležal je pričala o toj savršenoj ljubavi koju još nije pronašla, te o bivšoj vezi s glazbenikom Alenom Križajem s kojim je zajedno bila 14 godina.

- Jednog dana vjerujem da će se takva savršena ljubav i dogoditi. Kad si dugo u vezi misliš da više nećeš moć sam, ali to je varka. U fazi sam da mi ne nedostaje partner, super mi je sa samom sobom i ljudima koji su mi bliski i sa svojim macama, bio mi je potreban taj mir kojeg sad imam - rekla je Ivana u razgovoru sa Sanjom u IN Magazinu. Dodala je kako nije lako nakon prekida, ali joj je lakše u ovim godinama podnijeti ljubavne padove i prekide.

Pjevačica je u studenome 2021. godine prekinula 14-godišnju ljubavnu vezu s glazbenikom Alenom Križajem (43) i tada nam je Ivana rekla: - Točno je da nismo više zajedno, a to se "kuhalo" već duže vrijeme. Odlučili smo da je tako najbolje, pa sam se iselila iz njegova stana, ali ostali smo u prijateljskim odnosima. Sada je pričala i o majčinstvu te je rekla kako je uvijek imala osjećaj da neće imati djecu.

- Naravno da žena može biti ispunjena bez djece, to su neki isprogramirani načini koji su nam nametnuti, ja živim život kako ja hoću i to je tako oduvijek. Uvijek sam imala osjećaj da neću imati djecu, brak mi je uvijek bio na li-la, treba biti na čisto sam sa sobom, a što drugi misle ne obazirati se - kaže. Ivana je uvijek otvoreno pričala o temi mentalnog zdravlja i nije skrivala kako se bori s depresijom i ispričala je kako je u svom slučaju spoznala da je depresivna.

- Pad energije totalni, oscilacije, razne emocije i to te sruši. E sad je do tebe, neće tebi nitko pomoći, moraš se sam osvijestiti i izvući iz sebe ono najbolje. Sama sebi sam najviše pomogla, trebaš biti kao Feniks iz pepela, normalno je pasti, ali naći snagu u sebi i podići se, to je važno. Ja sam jako hipersenzibilna, ali sam s druge strane i stvarno jaka - rekla je. U intervju koji je početkom ove godine dala za Večernji list također je govorila o mentalnom zdravlju te istaknula:

- Najveći je problem što ljudi i dalje brkaju depresiju i prolaznu tugu, mnogi još uvijek ne razumiju da je mentalno zdravlje najvažnije da bi funkcionirali u životu. Dok se to skroz ne osvijesti i dalje ćemo biti disfunkcionalno društvo. Iako se danas dosta progovara o tome, još uvijek je nedovoljno da bi se razvila kolektivna svijest. Od emocija smo satkani, a sistem se trudi da nas pretvori u mentalne robove.

