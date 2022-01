Iskreni dojmovi Tarika Filipovića: Smorio si me kao nikada

Za svoju 14. godišnjicu braka glumac i voditelj Tarik Filipović sa suprugom Lejlom nekoliko je dana proveo u čarobnom Istanbulu. Podijelio je tijekom boravka nekoliko Instagram storyja i pokazao koliko on i supruga uživaju u turističkim obilascima grada ali i u ukusnoj hrani po kojoj je Istanbul itekako poznat. Došlo je vrijeme da se odmor završi i da se bračni par Filipović vrati kući, a ovaj odmor u Turskoj glumac i voditelj kviza "Tko želi biti milijunaš" ovako je opisao u par rečenica:

- Grad u svijetu… Svijet u gradu… Gradu i svijetu poručujem - vidimo se opet… nekada… smorio si me… kao nikada… ali i dalje si u top 5 destinacija. S njegovim zaključkom o Istanbulu složili su se i Tarikovi pratitelji na Instagramu koji su također u nekoliko navrata posjetili ovaj grad. Glumac se veselio ovom putovanju i vremenu koje će provesti s obitelji jer je jedan duži period bio razdvojen od njih i boravio je u Španjolskoj zbog snimanja filma "42 sekunde" u kojem je utjelovio lik jednog od naših najboljih vaterpolskih trenera Dragana Matutinovića, kojeg zbog povijesnog finala sa španjolskom reprezentacijom na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine i danas u Španjolskoj smatraju božanstvom.

- S Matutinovićem sam bio svaki dan u kontaktu. Čuli smo se putem videopoziva i često sam ga uključivao i tijekom snimanja kada je to bilo moguće. Bio je jako zadovoljan kad je saznao da ga ja igram. Nadam se da će to reći i nakon što pogleda film. Zanimale su me neke sitnice, pitao sam ga primjerice što je najčešće govorio dečkima dok je stajao uz bazen, ali i je li istina da je znao psovati suce, na što je odgovorio potvrdno i dao mi arsenal psovki (smijeh). Tako da sam u film ubacio i ponešto našeg jezika, što je redatelju bilo zanimljivo - otkrio nam je Tarik nedavno u intervju o tome kako se pripremao za ovu ulogu. Rekao nam je tada i kako mu je obitelj jako nedostajala i da je to bio najdulji period da je bio odvojen od njih.

