Iskrena Marijana Mikulić: 'Mama je nekad na rubu suza od nemoći da te uklopi u ovaj svijet'

Glumica Marijana Mikulić na društvenim mrežama je postala glas roditelja djece s autizmom, otvoreno dijeleći svoju intimnu priču o odrastanju najmlađeg sina Jakova koji ima poremećaj iz spektra autizma. Marijana na Instagramu opisuje situacije s kojima se susreće te koliko okolina često nema razumijevanja za potrebe njezinog najmlađeg sina. Ukazuje i na brojne probleme u sustavu i dijeli svoja iskustva sa sinom u nadi da pomogne drugima. Svaki njegov napredak za Marijaninu obitelj znači puno, a sada je objavila video u kojem Jakon svira klavir te je još jednom opisala izazove s kojima se suočavaju svakodnevno.

- Ja sam Jakov. Ali to već svi znate. Imam poremećaj iz spektra autizma. Moje poteškoće se odražavaju na sva područja mog odnosa s okolinom: U govoru i razumijevanju dosta kasnim u odnosu na moje prosječne vršnjake. Senzorički sam jako osjetljiv na gužve, buku, podražaje svake vrste (previše svjetla,zvukova,ljudi-sve me to potpuno izbezumi). To mi otežava sklapanje prijateljstava. Pa kao predškolarac nemam nikoga tko me poziva na druženja. Ali zato imam svoje rođake Antu i Barbaru kojima nije teško potegnuti iz Hercegovine da provedu par dana sa mnom. A njihova mama im stalno daje puno uputa kako da me uključe u igru i sto bolje razumiju. Uz njih sam puno toga naučio. - napisala je u uvodu Marijana. U nastavku je otkrila kako Jakov voli glazbu i zato su ona i suprug kupili klavir.

- Volim glazbu pa su mama i tata kupili klavir da mi instrument bude stalno dostupan. Mama mi puno pušta glazbu iz Orašara, i razne druge skladbe koje volim. A brat Andrija me naučio svirati zvončiće. Sada gnjavim mamu da me uči Marš a La Turca. A ona toliko vjeruje u mene da sam siguran da će me i to naučiti. Samo da me uspije zadržati na ovoj klupici. Puno je toga što mi autizam otežava. Puno je toga što ne znam i ne mogu a moji vršnjaci mogu. Ali moji mama i tata ne gledaju samo što sve ne znam i ne mogu. Nego u čemu sam dobar i jak, i rade sve da u tome budem još i bolji. Mama je nekad na rubu suza od nemoći da me uklopi u ovaj svijet, da me ljudi prihvate ali ja se trudim da ona češće bude na rubu suza od toga koliko sam ja poseban, i koliko su bogati oni koji me prihvaćaju i provode svoje vrijeme sa mnom - napisala je glumica.

