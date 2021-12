Iskrena ispovijest zvijezde hit serije: 'Obožavala sam kokain, a muškarce sam birala na temelju toga piju li'

Glumica Edie Falco (58) za svoje je uloge prikupila brojne nagrade, poput dva Zlatna globusa, četiri nagrade Emmy, pet Screen Actors Guild nagrada i nevjerojatnih 47 nominacija.

No, nije sve baš tako sjajno kako se na prvi pogled čini. Naime, glumica je progovorila o svojoj dugogodišnjoj borbi s alkoholizmom, a uspjela joj je stati na kraj u kasnim devedesetima nakon što je 'dotaknula dno'. Trijezna je već 29 godina, a alkohol joj je, kako je ispričala, bio način borbe s nedostatkom samopouzdanja. No, priznaje da je postala svjesna svojih postupaka i stanja u kojem se nalazila nakon što se jednom prilikom našla u potencijalno opasnoj situaciji te ju je to potaknulo da promijeni svoj način života.

"Godinama nisam okusila alkohol, a onda sam popila svoje prvo piće tijekom studiranja i otkrila sam nirvanu. Alkohol je bio rješenje svih mojih problema, ali i uzrok svih mojih problema. Bila sam velika obožavateljica kokaina, ako bi mi ga netko ponudio jer si ga sama nisam mogla priuštiti. Marihuana mi je samo uzrokovala tjeskobu", rekla je glumica za The Guardian.

Također, otkrila je i da je birala muškarce na temelju toga piju li ili ne.

"Čekala bih da vidim koliko će brzo spomenuti alkohol u razgovoru i tako bih odlučila hoću li se spetljati s nekim ili ne", otkrila je glumica i dodala da je uvjerila samu sebe u to da jednostavno bolje glumi kada je mamurna. Postala je svjesna situacije u koju se dovela kad se jednog dana probudila nakon raskalašenog noćnog izlaska i shvatila da je ostavila širom otvorena vrata stana. U tom je trenutku shvatila da se hitno mora dovesti u red.

A onda je i njezina karijera krenula uzlaznom putanjom pa je glumila u HBO-ovoj seriji "Obitelj Soprano" i u seriji "Sestra Jackie". A prije tog imala je male uloge u visokobudžetnim filmovima, kao što je "Cop Land" Sylvestera Stallonea.

