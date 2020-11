Irena Žilić nakon rijetko viđenog uspjeha u našoj glazbi: 'Kada su mi javili, nisam mogla vjerovati'

Irena Žilić jedna je od najcjenjenijih domaćih kantautorica koju hvale i publika i struka, a svoje pjesme imala je priliku predstaviti i publici na koncertima po cijeloj Europi.

Samo pohvale

Naime, Irena je bila prateći bend Morcheebi na turneji po Velikoj Britaniji i Italiji prije dvije godine, a njihovo prijateljstvo počelo je još 2016. kada je nastupila prije njih u zagrebačkoj Tvornici kulture. Skye Edwards i Ross Godfrey iz benda Morcheeba nikada nisu skrivali koliko im se sviđa Irenina glazba, a na ovogodišnjoj Međunarodnoj autorskoj konferenciji MAKK Skye je otkrila predivnu vijest – Morcheeba će obraditi pjesmu Irene Žilić! Riječ je o izvanrednom uspjehu ove domaće kantautorice, koja je i sama nastupila u sklopu konferencije MAKK.

– Irena nam je bila predgrupa nekoliko puta kada smo svirali u Hrvatskoj. Veliki smo obožavatelji njezine glazbe. Ross je predložio da napravimo cover jedne od njezinih pjesama. Kad god ju je izvodila, Ross bi rekao da to zvuči kao Morcheebina pjesma. Napravili smo cover njezine pjesme “The Moon” i ona će se naći i na novom albumu Morcheebe. Zbog toga smo poprilično uzbuđeni – rekla je Skye, pjevačica Morcheebe.

– Prije godinu dana Ross je spomenuo ideju o Morcheebinoj obradi pjesme “The Moon” i tada mi je to zvučalo kao divna ideja. No, iskreno, bilo mi je teško povjerovati da će se tako nešto uistinu i dogoditi. Možda mi je najšokantniji trenutak bio taj kad sam čula njihovu snimku prvi put. I dalje mi je to sve nevjerojatno, ali jako lijepo – kazala nam je Irena.

– Odmah su ostavili dojam vrlo uljudnih i pristojnih ljudi koji funkcioniraju kao obiteljski bend. Ništa od toga nisam očekivala od njih, a pogotovo ne da na ovaj način pridonesu mojoj glazbi. To je uistinu bilo izvan svih očekivanja – kaže Irena i dodaje da joj je njihov poziv da im bude predgrupa na europskoj turneji bio veliko iznenađenje i jedno od većih uzbuđenja koje je doživjela.

Obostrano poštovanje

– Budući da smo sve datume uspjeli dogovoriti vrlo brzo, bilo je dosta teško čekati i šutjeti o tome. Slično kao i sad s obradom pjesme “The Moon”. To je možda uvijek tako kad je riječ o lijepim vijestima i kad znaš da vikanje s krovova nije opcija. Inače, turneja s Morcheebom bila je izvanredno iskustvo. Svaka zemlja ima svoju kulturu i kad je riječ o glazbi i koncertima. U Engleskoj je bilo uobičajeno da publika dolazi poslušati naš nastup kao predgrupe, i to predgrupe koja joj je sasvim nepoznata. Definitivno ću pamtiti prvi nastup, koji je bio u Manchesteru, jer nas je tamo publika napunila energijom za čitavu turneju, te nastup u londonskom klubu O2 Shepherd’s Bush Empire. To je jedno od onih kultnih mjesta za koja ni u najluđim snovima ne misliš da će biti na popisu tvojih “odsviranih koncerata” – kaže glazbenica. Inače, Irena je po struci diplomirana biologinja i, osim što se bavi glazbom, radi i u struci.

– Činjenica je da živim od svoje struke i da volim posao koji radim, ali, naravno, uživam u kreativnom prostoru koji dobivam glazbom. Drago mi je da i dalje nalazim energiju i volju za oboje – kaže glazbenica i dodaje da ju je posljednjih mjeseci šokiralo kako se neki ljudi odnose prema znanosti te sumnjaju u učinkovitost cjepiva. – U početku me to malo šokiralo jer nisam mislila da je znanost kao pojam uopće sporna u 21. stoljeću. Nekad davno nismo znali za važnost pranja ruku u širenju infekcija, ali s vremenom smo to naučili, ali čini mi se da smo po putu zaboravili na svijet prije postojanja cjepiva, antibiotika i sl. – zaključila je Irena Žilić.