Internet se brutalno sprda s Lovrenom: 'Ukinuo HRT kao i Disney +'

Bivši hrvatski nogometaš Dejan Lovren komentirao je pobjednika Dore Baby Lasagnu, odnosno Marka Purišića koji je uvjerljivo odnio pobjedu na ovom natjecanju te će pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" predstavljati Hrvatsku u svibnju na Eurosongu u Švedskoj. - Ubijedili su vas da ste za ovo glasali, demonizam. Fuj - glasio je komentar Dejana Lovrena, koji često zna prokomentirati neku društvenu temu. Prije toga je objavio prilog s Laudato TV-a o demonu.

Na njegov komentar sada se nižu sprdnje, odnosno zezancije koje su jako nemilosrdne. "Evo Dejan Lovren protiv Baby Lasagne, to se čekalo", "Sad će Dejan Lovren ukinuti preplatu na HRT-u isto kao što je i na Disney +", "Jutro Dejana Lovrena: Popijem nes, pročitam Glas Koncila i kažem: 'Lutko, život je pred tobom'", samo su neki od komentara korisnika na društvenoj mreži 'X'.

Podsjetimo, nakon proglašenja u finalu Dore, Baby Lasagna je pobjedu komentirao i na press konferenciji.

- Mislim, ne volim to toliko, svega ovoga što se događa nisam najveći fan, ali u redu i to ću odraditi onako hrabro zbog ljudi koji su glasali, vjerovali u mene i molili za mene - na početku je rekao pjevač. - Nisam vjerovao, nisam još razumio kako funkcionira glasovanje. Ali sam sam sebe uvjeravao da nije gotovo dok ne čuješ to ime "Baby Lasagna", nije gotovo - dodao je pobjednik Dore. Pitao je dečke iz Leta 3 za savjet kako je njima bilo, a oni su mu rekli da je bilo borbeno.

- Ne gledam baš nikoga kao konkurenciju kao i na ovoj Dori, a ovo što smo treći na kladionicama i dalje je super vijest, moglo je biti lošije tako da sretan sam što mi to sada kažete - napomenuo je Baby Lasagna i otkrio kako mu je najdraža slovenska pjevačica koja je i nastupila u show programu druge polufinalne večeri, ali da je ne smatra svojom konkurencijom te da su dosta slični po pitanju stila.

- Ispalo je lijepo, ali za početak bih joj mogao pružiti ruku jer se nismo još upoznali - odgovorio je pjevač na pitanje u vezi Zsa Zse koja je odustala od natjecanja i tako njemu prepustila mjesto na Dori. Nastavio je u vezi čestih uspoređivanja s prošlogodišnjim nastupom finskog predstavnika: - Nije mi bilo ni na kraj pameti da će me uspoređivati s Kaarijom što se tiče ovih puf rukava jer su ovi rukavi kao hrvatska nošnja, a mi smo ih samo malo podebljali.

- Obitelj je uvijek prva pa njima posvećujem pobjedu - rekao je Marko nakon čega se rasplakao, ali do sad nije uspio pričati s djevojkom Elizabetom te da ju je samo zagrlio. - Samo mi je jedna misao u glavi, a to je puta deset, sve podebljat, ali opet trebam se sastat s timom i vidjet što je bilo dobro i što možemo poboljšat - zaključio je pjevač na moguće izmjene nastupa na eurovizijskoj pozornici.

