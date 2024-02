VIDEO Pogledajte kako je izgledao ludi party nakon Dore na koji su Let 3 odveli Severinu

Pjevačica Severina Vučković i u finalu Dore 2024. pojavila se kao gost riječkom bendu Let 3. Severina je u žutoj haljini koja podsjeća na vrtuljak u zabavnom parku mahala plišanim čekićem za vrijeme njihovog nastupa. Pjevačica se odlično zabavila na Dori nakon teškog perioda kojeg je prošla, a druženje s dečkima iz benda nastavila je i u zagrebačkom klubu Močvara.

- Ljudi, Severina i Mrle došli u Močvaru - video je koji se proširio društvenim mrežama.

Kako se vidi na snimci, pjevačica se popela na pozornicu s bendom Let 3 te je otpjevala svoj hit 'Moja štikla' s kojim je pobijedila na Dori 2011. godine.

Gledanje Dore bilo je organizirano u zagrebačkom klubu Močvara, pod palicom umjetničkog kolektiva ‘House of Flamingo‘. Inače, Let 3 su bili plesači u Severininom spotu za pjesmu 'Moja štikla'.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, ova, jubilarna 25. Dora, odvila se kroz tri večeri: dvije polufinalne i finalne. U četvrtak i petak nastupilo je po 12 natjecatelja, a njih osmero prošlo je u finale. U finalu je nastupilo 16 kandidata, a to su bili: Natalie Balmix i "Dijamanti",Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin i "Vodu piti trizan biti", Lana Mandarić i More, Boris Štok i Can We Talk, Stefany i "Sretnih dana dat' će Bog", Pavel i "Do Mjeseca", Saša Lozar i "Ne plačem zbog nje", Lara Demarin i "Ne vjerujem ti", Let 3 i "Baba Roga", Alen Đuras i "A Tamburitza Lullaby", eugen i "tišine", Vatra i "Slatke suze, gorka ljubav", Damir Kedžo i "Voljena ženo", Baby Lasagna i "Rim Tim Tagi Dim", MARCELA i "Gasoline" i Vinko i Lying Eyes.

GALERIJA Pogledajte kako je izgledala Dora 2024.



Eurovizija ove se godine održava u švedskom Malmöu, a zakazana je za početak svibnja. Predstavljat će nas Baby Lasagna.

VIDEO Baby Lasagna u suzama: 'Jako je teško posvetiti pjesmu jednoj osobi, ali obitelj je najvažnija...'