Influencerica Jelena Perić nakon ljubavnog brodoloma mami uzdahe fotkama u badiću: 'Život na otoku'

Beauty influencerica Jelena Perić trenutno uživa na ljetovanju u Postirama na Braču, odakle se oglasila i na svojem profilu na Instagramu.

"Život na otoku", napisala je uz fotografiju na kojoj pozira u moru u crnom bikiniju i s crnim šeširom na glavi.

Pratitelji su oduševljeni njezinom linijom pa su je hvalili u komentarima.

"Zgodna", "Predivna", "Divan badić, a ti prezgodna", "Savršeno", "Ma prezgodna", pisali su joj.

Inače, Jelena ima i sina Tea kojeg je dobila u vezi s nogometašem Igorom Bubnjićem. Par se i zaručio, no zaruke su prekinuli prošle godine. Jelena i Igor su se zaručili 2019. godine dok je Jelena bila trudna, a onda je prošle godine naglo obrisala sve zajedničke fotografije na profilu. Par se više ne prati na društvenim mrežama, a razlog prekida je navodno nedostatak razumijevanja i podrške posljednjih mjeseci veze.

Jelena je jednom prilikom ispričala i kako su reagirali kada su saznali da je trudna.

- Sjela sam i počela se nekontrolirano smijati, a njemu nije bilo jasno što se događa. Samo sam izvukla test i on je rekao: 'Nema šanse', a onda se i on počeo smijati. Smijali smo se kao ludi i plakali i smijali se, bila je to eksplozija emocija - kazala je tada.

Inače, ona je i prva Hrvatica koja je na Instagramu dosegnula brojku od milijun pratitelja, i to zahvaljujući svojim make-up tutorijalima, kojima je s vremenom izgradila pravi biznis.

U 'Plesu sa zvijezdama' Jelena se natjecala s Markom Mrkićem.

