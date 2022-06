Ines napala Krunoslava na putovanju: 'Imam i informaciju da si od Irene tražio seks'

Nakon kraće razdvojenosti, koja se najmlađem farmeru Tomislavu činila kao cijela vječnost, došlo je vrijeme da se ponovno nađe sa Stelom kako bi s njom proveo romantični vikend u Puli.

''Jedva sam čekao da je vidim jer mi je iskreno nedostajala. Kad je uz mene, osjećam se puno bolje, a kad nema nje, ja ne mogu apsolutno ništa'', iskren je bio farmer pa još otkrio da bi je rado zaprosio, ali nema hrabrosti. ''Ja sam mu rekla da želim provest' život s njim, no on ima neke svoje strahove i fobije na koje ja ne mogu utjecati'', kazala je Stela. ''Mislim da ćeš mi se smijati jer ću početi mucati'', priznao je Tomislav, ali Stela mu je objasnila da se nikad ne bi smijala oko takve stvari.

''Imam je u planu zaprositi. Imam dva dana vremena da nađem lokaciju i da to bude kako treba'', romantično je zaključio Tomica.

Milan prema Ruži za sada gaji prijateljske osjećaje, no možda njihovo romantično putovanje u Vukovar to promijeni. ''Odnos nam ide prijateljski, čujemo se preko društvene mreže'', rekla je Ruža, a Milan je kazao da je ona tip osobe u koju bi se mogao zaljubiti.

Posjetili su Gradski muzej Vukovara, a posebno prostorije gdje se održavaju vjenčanja. ''Ja sebe vidim ovdje kako se ženim u ovoj vijećnici'', rekao je Milan, a Ruža je dodala da to dolazi u obzir ako Milan pusti bradu.

Ivo je Katu odveo u Makarsku, a ponovni susret prošao je u strastvenom zagrljaju i šetnji plažom. ''Posebno me veselilo da provedemo više vremena sami da možemo razgovarati o konkretnim pitanjima, što on misli, kako planira…'', iskrena je bila Kata. ''Kupit ću kravu, Kate, za nas dvoje!'', rekao joj je Ivo i nasmijao je nakon što ga je pitala čime se bavi osim ispijanjem kava. Poslije je Ivo otkrio da ga Branka često zove na telefon, a to je Kati zasmetalo. ''Ne želim gubiti vrijeme s tim. Želim vrijeme za tebe i sebe'', objasnila je.

Krunoslav je Ines odveo na Korčulu jer tu nikada nije bio, no ona nije bila sretna odabranom destinacijom jer je na otoku bila s bivšim dečkom, a to nije završilo sretno. Prošetali su Korčulom, a Kruno je želio vidjeti sve znamenitosti. ''Kad sam s njim, meni to izgleda kao da sam mu mama i da ga upućujem u život'', odgovorila je Ines na pitanje kako joj je u društvu s Krunom.

Branko i Ljubica posjetili su Brijune i provozali se autićem. ''Osjećala sam se lijepo uz Branka, a i zapjevali smo'', rekla je. Branko misli da bi trebalo puno leptirića da se nešto u njihovim godinama dogodi. Farmer i njegova odabranica uživali su na Brijunima i u safari parku, a i popričali su o svojoj budućnosti. '' Vidiš li budućnost između nas?'', upitao ju je Branko. ''Ja osjećam prijateljstvo i iskrenost. On nije muljator '', rekla je Ljubica. Branko joj je napomenuo da bi trebala malo smanjiti cigarete. ''Zasad se ne bih odrekla pušenja'', rekla je. ''Mogli bi se češće posjećivati'', nastavio je Branko te dodao da nakon nekoliko susreta trebaju odlučiti hoće li se ona preseliti kod njega.

Damir i Josephina odabrali su Osijek za romantično putovanje, a Josephinu je iznenadilo što ju je farmer zamolio da ostane malo dulje kod njega. ''Ostala je još dva dana kod mene, proveli smo super večer, išli na noćno kupanje, u jacuzzi, saunu. U subotu smo s mojim frendicama izašli van i bilo je odlično!'', ushićeno je komentirao Damir. I Josephina je imala samo riječi hvale za svog farmera. ''Iznenadio me njegov poziv nakon odbijanja. Išli smo na koncert Kumova i Damir je upoznao apsolutnu mene onakvu kakva jesam'', objasnila je Josephina. ''U njegovom društvu se osjećam ugodno i bezbrižno'', otkrila je Damirova odabranica. Nakon što su navečer otišli u izlazak Damir ju je pun žara poljubio, naslonivši je na zid, što se Josephini jako svidjelo. Damir joj je poklonio ogrlicu 'Srce oceana', repliku ogrlice s broda Titanik.

Na večeri je Josephina iznenadila Damira. ''Hoću da me večeras zoveš Aurora, a ti imaš do jutra smisliti sebi ime'', rekla mu je i zbunila ga.

Tomislav i Stela odlučili su pobijediti strah od visine u adrenalinskom parku, no to je za rukom na kraju pošlo samo Steli jer se Tomislav previše uplašio. ''Ponekad mislim da sam ja muško u našoj vezi'', rekla je Stela, a Tomislav nije bio zadovoljan jer nije uspio pobijediti strah od visine.

Milan je rekao da od romantičnog putovanja s Ružom očekuje produbljenje prijateljstva, a Ruža ga je zamolila da je nekako ugrije jer joj je postalo ledeno pa ju je farmer prvo čvrsto zagrlio, a onda joj dao i svoju jaknu. ''Čini se da mi je suđena jakna, a ne nešto drugo'', nasmijala se Ruža.

Ivo je Katu odveo na večeru te priznao da mu se jako sviđa, ali Kata je rekla da mora biti strpljiv. ''Ovo nije trebalo biti romantično, već bračno putovanje. Poslije ovoga bi' te trebao voditi kod popa!'', rekao je joj Ivo. ''Mislim da za to još treba malo vremena'', objasnila mu je ona.

Ines i Kruno šetali su Pulom, a on ju je najednom odlučio nositi u naručju po stepenicama te poslije masirati noge. ''Ne prijaju mi njegove ruke na mome tijelu i to što me masira'', poslije je kazala Ines.

''Zanima me zašto si se ispričao Ireni kad je išla kući?'', pitala je Ines Krunu, a Kruno se pokušao izvući odgovorima koji se Ines nisu svidjeli. ''Nije istina, ispričao si joj se jer si joj rekao da će ostati. A imam i informaciju da si od Irene tražio seks'', ljutita je bila Ines. ''Jesam, priznajem!'', rekao joj je Kruno. ''Od mene neće dobiti ništa!'', odrješita je bila.

Branko i Ljubica proveli su romantičnu večer uz more. I Damir i Josephina večer su proveli zajedno, no Damir kao prvi kavalir nije želio otkriti kako su je proveli. Ujutro joj je donio doručak u krevet i pročitao pjesmu koju je za nju napisao, a nazvao ju je 'Piece of cake girl' za koju je dobio i poljubac.

''Opraštam mu sve njegove prijašnje momente'', nasmijano je otkrila Josephina.

VIDEO Meghan i Harry došli su u londonsku katedralu sv. Pavla u čast kraljičinog platinastog jubileja