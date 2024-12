'Igra lignje 2': Društvena kritika ispod slojeva distopijske igre

Čak i ako niste fanovi korejske distopijske serije "Igra lignje", teško ćete izbjeći njen utjecaj, čak ni na Googleu. Utipkate li u tražilicu "Squid Game 2", na dnu ekrana pojavit će se kartica koja omogućava pristup prvoj igri iz smrtonosnog labirinta skrivenog na izoliranom otoku. Tolika je popularnost ove serije koja je osvojila svijet. Druga sezona upravo je stigla, ali zasad djeluje kao intermezzo do treće. Tvorac serije, Hwang Dong-hyuk, ponovno postavlja isto temeljno pitanje, sada nadograđeno: što smo spremni učiniti za novac i, još važnije, jedni drugima radi istog cilja?



Dok je u prvoj sezoni većina igrača zadržavala dozu empatije prema drugima, prisiljeni na brutalne psihološke odluke koje su ih vodile do oduzimanja života, druga sezona donosi novu dinamiku. Sada podjednak broj igrača nema nikakvih moralnih skrupula, što dodatno zaoštrava igru. Uz to, priča prati osobnu sudbinu glavnog junaka iz prve sezone, Seong Gi-huna. Umjesto odlaska u Ameriku, tri godine nakon osvajanja 45,6 milijardi wona, gledamo ga u skromnom stanu, gdje s neiskorištenim bogatstvom kuje planove kako pronaći tajanstvenog Prodavača. Uz pomoć grupe plaćenika, želi doći do organizatora igre. Zaključuje da će najlakše ostvariti svoj cilj ako se ponovno pridruži igri i čeka da ga njegovi suradnici lociraju.

Na društvenim mrežama "Igra lignje" je stekla i lojalne fanove i hejtere. Mi pripadamo prvoj skupini, jer smatramo da serija često biva shvaćena previše površno. Kritizira se sporiji ritam, ali suštinski ostaje relevantna kao ogledalo suvremenog korejskog društva i njegovih problema.



U prvoj sezoni imali smo Alija, lika koji je simbolizirao migrante, sve važniji oslonac korejskog gospodarstva. Ova sezona predstavlja drugu društvenu skupinu – transrodne osobe. Lik Cho Hyun-jua utjelovljuje ovu manjinu, a autor Hwang smatra da njihova prava nisu dovoljno priznata u korejskom društvu. Kao što je Ali bio omiljen među publikom, tako je Cho stekao naklonost kritičara, iako je na Zapadu tema transrodnosti izazvala podijeljene reakcije.

Zanimljivi su i drugi detalji, poput Igrača 333, optuženog za pronevjeru kroz svoju kriptovalutu nazvanu Dalmatian. Takvi slojevi čine "Igru lignje" jedinstvenim televizijskim fenomenom koji nudi različita iskustva – od domaće korejske publike do zapadne, gdje se ista tema može interpretirati na sasvim drugačije načine