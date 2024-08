Idu Prester zaprepastio užasan komentar jednog hejtera, podržali je brojni poznati

Pjevačica i voditeljica Ida Prester (45) ovih dana suočava se s gnjusnim komentarima na društvenim mrežama. Naime, Zagrepčanka je na Instagram profilu na zahtjev fanova objavila video u kojem otkriva tajnu svojih srebrnih čizmi, a jedan nepoznati muškarac iz čistog mira joj je uputio užasnu uvredu. - Jel ovo ona sparušena spodoba što dr** za ljudska prava? - napisao je i zgrozio sve koji su komentar vidjeli. Ida se tim povodom odlučila danas oglasiti i poručiti svojim mnogobrojnim pratiteljima da ne obraćaju pažnju na ružne riječi.

Svoje obraćanje započela je: - Zanimljiv fenomen. Hejteri će ženu prvo pokušat napast na temelju fizičkog izgleda, tu smo najosjetljivije, pretpostavlja se. Ako si krupnija, onda si debela krava ili krmaća. A meni vec ne znam koji put pišu - sparušena. To je valjda neki pogrdan izraz za mršavije zene. Sparušena spodoba. Kakva god da si, naći će ti soft spot - piše Prester pa nastavlja: - A i nastavak komentara je indikativan. Bavit se ljudskim pravima danas je uvreda sama po sebi, pokazivanje slabosti, nastranosti, budala neka.. - kazala je ljutito aktivistica.

Foto: Ida Prester/Instagram

Osvrnula se i na današnja vremena: - Uživimo. Opsesije izgledom, statusom, samima sobom. Ljubaznost, briga za druge, iskrenost.. sve to više nije kul, često je predmet poruge, vidim i na tuđim profilima, kod svih ljudi koji se trude nešto promijeniti, veliko ili malo. Ne treba na to trošiti vrijeme, samo sena svoj cilj - primijetila je, a zatim poručila: - Pišem ovo da samu sebe malo dignem, koji put me dočeka nespremnu. Nek nas ovakvi komentari motiviraju da budemo jos glasniji i strastveniji prema svemu što radimo. Ima jos puno energije i ideja u ovim nasim sparušenim tijelima - zaključila je pjevačica benda Lollobrigida.

Ovo njeno obraćanje u komentarima su podržale brojne poznate osobe. "Meni je najjače kako najviše muškarci ostavljaju ženama hejterske komentare. Zašto, kako, zbog čega to mi je tako fascinantno baš bih voljela neku studiju provesti, što nam to toliko zamjeraju.. - komentirala je influencerica Sonja Kovač. Novinarka Ivana Paradžiković je pak nadodala: "Kad bi oči mogle vidjeti dušu, a ne samo tijelo, koliko bi drugačiji bili ideali ljepote? Ti nastavi sijati jer prelijepa si iznutra, a to ne prolazi", utješila je svoju kolegicu.

Podsjetimo, Prester je nedavno na Facebooku najavila kako uskoro kreće s radom na novom projektu za HRT.

- Dragi moji, krećem s jednim divnim projektom za HRT, već godinama radim na ideji, sad napokon postaje stvarnost. Tražimo ljude koji su pobijedili razne životne traume i iz njih izašli još jači - bivše žrtve zlostavljanja, teških bolesti i poremećaja, bivše ovisnike/ce, ljude iz marginaliziranih grupa koji su pobijedili sve predrasude. Snimamo pozitivne, inspirativne heroje koji će nas svojim pričama ohrabriti, koji puta i posramiti. A saznat ćemo puno i o nama samima, koliko smo otvoreni prema ‘drugačijima’ i spremni na pomoć i prihvaćanje. Ako znate takve priče, ili ste i sami jedna od njih - javite mi se u inbox, napisala je Ida.

