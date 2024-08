Iako se George Miller nije vratio na maštovitost koju nam je darovao prije 45 godina, film ipak vrijedi pogledati

Furiosa: Pobješnjeli Max saga, MAX

Nakon uspjeha “Pobješnjelog Maxa: Divlje ceste” ipak je trebalo više nego malo čekati na još jedan spin off originalne trilogije Georgea Millera. I nije bilo uzalud jer je film dobar i vrijedi ga pogledati. I zbog profiliranja Anne Taylor-Joy kao relevantne glumice, i zbog Chrisa Hemswortha koji ima vjerojatno neograničen broj fanova, a dakako ponajviše zato što je to film koji ponovo potpisuje George Miller osobno, kao što je to bilo i s “Divljom cestom”. Svi znaju kako je riječ o postapokaliptičnoj distopijskoj avanturi koja se odvija 15-20 godina prije događaja u “Divljoj cesti”, a vrti se oko sada već punoljetne Furiose koju smo upoznali u prethodnom filmu. Tako doznajemo što treba znati o Furiosi, a ona je dijete nastalo u svijetu malih oaza gdje su, kao i danas, najvažniji resursi, plin, gorivo, svježa voda i poljoprivredni proizvodi. Opet je tu Immortan Joe, ali nema Maxa, odnosno on nije glavni lik, već se pojavljuje samo na trenutak, zanima nas hoćete li ga primijetiti. I to je prvi takav film u sagi. Sve ostalo je manje-više isto, opet se radi o preživljavanju u divljačkom sukobu kao i o preživljavanju vrste gdje je žena ponovo u središtu. No, opet, sve te motive već smo vidjeli u originalna tri nastavka, a čini nam se i da su ipak bili bitno strukturiraniji i spektakularniji. U oba nova filma radnja se događa većinom vani, nema prizora alternativnih svjetova koji bi mogli nastati nakon nuklearnog rata. Dovraga, pa i Immortal Joe je veće viđen! Tako je “Furiosa” bitno slabije ocijenjena od “Divlje ceste”, što ima svojih opravdanja. Miller je za nova dva filma imao, logično, bitno veći budžet, no koji je otišao na spektakularne jurnjave, pa i honorare glumcima, a to funkcionira jednom, pa je “Furiosa” imala i podbačaj na blagajnama te se nadamo da će se u eventualnom trećem filmu australski filmaš vratiti originalnim postavkama. Jer, ne zaboravimo, originalnog je “Mad Maxa” napravio praktično od ničega, s izvan Australije gotovo nepoznatim Melom Gibsonom. Imao je nekih 400.000 australskih dolara, a film je na kraju zaradio više od stotinu milijuna američkih. I to se očekivalo od Georgea Millera i u novom dobu, da nam vrati maštovitost koju nam je tako nesebično darovao prije 45 godina te tako stvorio kultnu franšizu čiji se drugi dio smatra jednim od najboljih akcijskih filmova ikada snimljenih. A Milleru nije trebala nikakva nova velika zvijezda pored Mela Gibsona. I sve je i dalje funkcioniralo kako treba. “Furiosa” je atraktivan film s kojim vrijeme nećete izgubiti, ali ako ste od novih generacija i još niste vidjeli originalne filmove, najprije odgledajte njih, čisto da znate o čemu se ovdje doista radi.

The Bear 3, Disney+

Treća sezona sada već kultne serije raspoloživa je pa se možemo nakratko osvrnuti na to kako je serija bez nekih velikih zvijezda u glavnim ulogama, a s naizgled već viđenom temom, postigla takvu popularnost. Ono što ovdje zapravo jest stereotipno temeljna je priča o neurotičnim chefovima koje pritisak današnje publike često i slama. Sve ostalo je zapravo jedna izvrsna psihološka dramedija u kojoj se chef Carmine Berzatto susreće s gomilom problema koje je naslijedio s restoranom brata koji je počinio samoubojstvo. Dugovi, restoran u propadanju, osoblje koje radi što hoće, vrte se oko chefa koji je inače navikao raditi u Michelinovim restoranima koji nered, eventualno, poznaju samo u kuhinji. Glavni je adut serije atmosfera, pa onda dinamika postignuta briljantnom režijom, a to su sve prepoznale i doista velike zvijezde koje se pojavljuju u sporednim i povremenim ulogama, poput Jona Bernthala, Olivera Platta, pa i Jamie Lee Curtis, ali i današnjih velikih chefova poput Renea Rexhepija. Još ćemo se družiti s Carmyjem, četvrta sezona snimana je paralelno s trećom.

Bob Marley: One Love, SkyShowtime

Pomodno je posljednjih godina snimati filmove i serije o glazbenicima koji više nisu među nama. Ima među tim filmovima i onih ovjenčanim Oscarom, kao što je to “Bohemian Rhapsody”, pa onih osebujnijih kao što je to “Elvis”. A onda je ove godine stigao i film o najpoznatijem karipskom glazbeniku, a to je svakako Bob Marley, naslovljen po njegovoj antologijskoj pjesmi, što je “One Love”. Međutim, ipak biopic o Marleyju ne spada u bolje filmove svoje vrste, zbog uobičajene pogreške da se u jedan film pokuša stisnuti nekoliko ključnih događaja. A takvih je u kratkom življenju Marleyjevom, umro je od raka sa 36, bilo i više nego bude u pet života. Vjerojatno tvorci filma nisu imali niti dovoljno slobode jer je film producirala Marleyjeva obitelj da bi odabrali jedan ili dva motiva, možda pokušaj ubojstva pa stvaranje kultne pjesme, ili poznati koncert koji je organiziran poslije. Ovako se obuhvatilo cijelih pet godina koje je u sat i 40 minuta nemoguće obraditi kako treba. Film ipak treba pogledati zbog opće kulture, kao što ima i dalje veliki broj fanova osebujnog glazbenika koji je popularizirao reggae što se i pokazalo na blagajnama.

Čovjek iz sjene, Voyo

Po nama, ovo je jedan od najboljih političkih filmova ikada snimljen te definitivno zaslužuje bitno višu ocjenu. Jer, redatelj Adam McKay uspio je u istom filmu opisati politički uspon Dicka Cheneyja, čovjeka za kojega mnogi tvrde kako zapravo stoji iza najvažnijih odluka Georgea W. Busha mlađeg, i to kroz cijelu njegovu karijeru, pri tome pružajući uvid u to kako zapravo funkcionira američki politički sustav, a u svemu dati sasvim solidnu dozu efektnog sarkazma, te tako pokazati kakvim ljudima taj sustav omogućuje uspon do vodećih pozicija. A to sasvim sigurno ne bi mogao bez Christiana Balea u glavnoj ulozi, pa onda Sama Rockwella kao Busha mlađeg, Stevea Carella kao Donalda Rumsfelda, svakako i Jesseja Plemonsa kao Kurta. Tako je dobivena pitka a relevantna satira koja na jedan jezovit način opisuje najviše američke političke krugove s prijelaza stoljeća. Za nas, obavezan dio bilo čije filmske arhive pa tako i sjajan potez domaće streaming platforme da film uvrsti u trenutačnu ponudu.