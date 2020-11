Hrvatica konačno progovorila o ugrizu Iana McKellena: 'Pojavio se podljev, a on je cijelo vrijeme zabrinuto gledao u mene'

Prije 32 godine legendarni britanski duo Pet Shop Boys snimao je spot za pjesmu "Heart" u dvorcu Mokrice nedaleko od hrvatsko-slovenske granice. Taj spot postao je njihov vjerojatno najpoznatiji spot u karijeri, a glavne uloge odigrali su poznati britanski glumac Ian McKellen i naša glumica Daniela Čolić-Prizmić. Uloga mladenke donijela joj je veliku popularnost u cijelom svijetu te fanovi zbog toga i danas s njom kontaktiraju.

- Te 1987. godine bila sam na trećoj godini studija glume na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. Nazvali su me producenti Jadran filma i ponudili mi da dođem na audiciju za MTV za ulogu nevjeste u spotu planetarno popularnog dua Pet Shop Boys koja se u veljači 1988. snimala u Mokricama. Ono što su istaknuli kao uvjet koprodukcije MTV-a i Jadran filma bilo je da ulogu nevjeste mora nositi glumica, a ne model... Ne znam možete li zamisliti što je nama, tadašnjim studentima ADU, značilo snimati za MTV. Ta je audicija privukla velik broj najboljih glumica iz cijele tadašnje Jugoslavije, tada i više nikada nisam na jednom mjestu susrela toliko poznatih i nepoznatih kolegica, hrvatskih, srpskih, bosanskohercegovačkih, slovenskih i makedonskih glumica koje su sve došle u Zagreb na audiciju u hotel Inter-Continental. Nakon sat i pol čekanja da me pozovu u prostor gdje se odvija casting, dočekao me Jack Bond, redatelj spota, i rekao: "Daniela, vidim u vašem životopisu, osim što studirate glumu, da ste i balerina i model. Molim vas, ovdje vam je garderoba, obucite ovaj haljetak i ove štikle i prošetajte se prema nama". Pustili su soundtrack, Jack je zaplesao sa mnom u tom malom prostoru apartmana prepunom ljudi, pljesnuo rukama, zaustavio glazbu i izletio u foaje te glasno obznanio svima koji su ondje čekali da su pronašli glumicu koju su tražili i da zahvaljuje svima na dolasku! Eto, sve se ustvari odigralo brzo i bombastično - kazala nam je Daniela koja prije snimanja nije imala tremu.

Foto: Privatni album/Promo

- Naime, u životu mi se u isto vrijeme odvijalo dosta važnih pa i prevažnih situacija, bila sam u drugom mjesecu trudnoće s mojim prvijencem, danas 32-godišnjim Franom Jurjem, i u to vrijeme sam zaista lebdeći iznad tla hodala svijetom, pokušavajući iz svakog životnog trenutka izvući maksimum mudrosti, predanosti i truda. Danas mogu reći, a tada toga nisam bila svjesna, da sam se već kao vrlo mlada djevojka oštro obračunavala sa samom sobom i sa svakom svojom neodlučnošću, nesigurnošću ili sklonošću prema mistificiranju nepotrebnih pojava. Imaš zadatak, ulogu, pripremi se i odradi je najbolje što možeš. Iznenadi sebe i uživaj u svemu sto radiš! Tako je i bilo - otkriva nam glumica koja se prisjetila i kako je bilo na snimanju.

Snimanje je trajalo tri ili četiri dana, vozači su ranom zorom stizali pred moju zgradu, već u pet sati, nakon čega bi me vozili do Mokrica gdje smo po cijele dane snimali. Ono što se možda ne zna je to da smo i Sir Ian McKellen i ja imali zaista temeljite pripreme za to snimanje u jednoj zagrebačkoj stomatološkoj ordinaciji, a sve kako bismo dobili pravi vampirski osmijeh - ja produžene očnjake, a moj svirepi vampirski tlačitelj dva vukodlačka vrlo oštra prednja zuba. Pamtim i kostimografkinju Anu Buzančić, koju sam nakon toliko godina nedavno susrela na snimanju serijala "Velikani hrvatskog glumišta" u kojem će jedna epizoda biti posvećena i njezinu ocu - Borisu Buzančiću, a koja mi je rekla da je sačuvala svileni negliže u kojem sam plesala s vampirom McKellenom i da će mi ga darovati! Posebno je pamtljiva scena u kojoj McKellen i Daniela plešu, a on je na kraju ugrize za vrat. Doznali smo da se radilo o pravom ugrizu!

Foto: Privatni album/Promo

- Nakon tri-četiri repeticije, ti umjetni zubi koje smo imali pravili su nam probleme, jer ako me ugrize jače - mogli su puknuti, a on, džentlmen kakav jest, zapravo me nikako nije želio snažno ugristi u vrat... No na kraju je redatelj izgubio živce i izazvao reakciju Iana McKellena koji se ohrabrio svirepo me ugristi za vrat, što je izazvalo oduševljenje i redatelja i cijele njegove ekipe. No, veliki glumac i dobri čovjek McKellen je sve ostalo vrijeme snimanja zabrinuto pogledavao u moj vrat na kojem se pojavio mali podljev. I što se dogodilo sutradan? Oko tri sata poslijepodne na moja vrata pozvonio je dostavljač i dostavio mi u velikoj košari najraskošniji buket koji sam u životu vidjela, a na malenoj kuverti rukom je bilo napisano: Daniela, oprosti mi što sam te morao tako jako ugristi. Ian McKellen. Toliko jednostavna, duhovita, oštroumna, a opet tankoćutna i raskošna osobnost. Sve je to glumac Sir Ian McKellen - kaže Daniela i dodaje kako su je dojmili i članovi Pet Shop Boysa, Neil Tennant i Chris Lowe.

Foto: Privatni album/Promo



- Neil je bio puno skloniji razgovoru, sve ga je zanimalo, iz kakve dolazim obitelji, koje sam škole i koji fakultet pohađala, što mi rade roditelji... Tako da mogu reći da mi je taj dragi i ugodni momak ostao u lijepom sjećanju. Chris je, s druge strane, bio vrlo distanciran i povučen - kaže Daniela koja je bila prva Hrvatica koja se pojavila na MTV-u. - Rado se sjetim i dragog Arsena Dedića koji me susreo početkom 90-ih u "Esplanadi" i rekao: "Ej, mala, slušaj ovo! Sjedim ja u Amsterdamu prije mjesec dana i u tom kafiću gdje sam pio kavu vrti se MTV, kad ono "Heartbeat", i shvatim da si u tom spotu ti! Nevjerojatno! Ja u Amsterdamu, a ti na TV-u!".

Puno ljudi sjeća se tog spota s dragošću, a koliko vidim ni nakon toliko godina ne jenjava interes fanova Pet Shop Boysa za tim spotom koji ima doista golem broj pregleda na svim kontinentima da je to već fenomen! I danas dobivam poruke na društvenim mrežama, između ostalih i molbe da se pridružim grupama fanova Pet Shop Boysa i toga spota te im ispričam kako je to tada bilo. Dirljivo je kad vam tinejdžeri iz Azije na društvenim mrežama šalju takve poruke - kazala nam je Daniela Čolić-Prizmić i za kraj poručila kako bi joj nakon više od tri desetljeća bilo neizmjerno drago ponovno sresti Iana McKellena i Pet Shop Boyse.