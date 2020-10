Hrvat u srpskom realityju prevario je dilera za 550 000 kn: Znam da me čeka metak

Fran Pujas iz Zagreba u novu sezonu srpskog realityja "Zadruga" ušao je sa svojom djevojkom, bivšom misicom Paulom Hublin. Prekid njihove veze odigrao se pred kamerama ovog realityja i tada je Paula ostalim kandidatima ispričala poprilično šokantne podatke o svom dečku i tvrdi kako ju je tukao, drogirao se i radio kaos po njezinom stanu. Policiji je Fran dobro poznat jer je jedno vrijeme bio i iza rešetaka, a u realityju "Zadruga" ovaj 22-godišnjak voditelju showa i gledateljima je priznao kako je prevario jednog dilera iz Zagreba i to za čak 550 tisuća kuna.

- Prevario sa dilera iz Zagreba kad sam imao 18 godina. Tada sam bio još dijete i materijalist. Od tih novaca trošio sam dnevno po 200-300 eura i jeo sam po restoranima, u klubovima sam troši i do 1500 eura i za dvije godine novac je nestao. - ispričao je Fran. Voditelja je zanimalo na koji način je uspio prevariti dilera i doći to tako velike svote novaca, ali Fran je odlučio kako detalje neće otkriti u javnosti. Rekao je kako su mu prijatelji okrenuli leđa nakon što je potrošio sav novac. - Bivšoj sam ostao dužan 800 kuna i iz ormara mi je uzela svu odjeću, ostale su mi samo čarape i tada sam shvatio da sam ostao bez svega - ispričao je. Zna da se mora suočiti s posljedicama svog ponašanja i spreman je na to.

Foto: Krasnodar Peršun/HRT

- Vratit ću se u Zagreb i suočiti se s problemom. Znam da me metak čeka. To su ozbiljni ljudi i ne želim bježati. Svjesno sam to napravio, a kad tad će sve doći na naplatu - rekao je u emisiji Fran. Voditelj Milan Milošević u emisiji je natjecateljima postavljao pitanja koja su poslali gledatelji, a među tim pitanjima našlo se i jedno za Frana i Hanu Rodić, dobro nam poznatu iz showa "Gospodin savršeni". Pitanje je postavio jedan Franov poznanik koji se sjeća kako je Hana bila jednom s njima u jednom stanu i voditelj je zaključio kako su Hana i Fran bili u vezu što je Hana, koja je sada u sretnoj vezi s Goranom Jurenecom, demantirala.

- Samo smo se jednom poljubili i to je bilo prije mog dečka - rekla je. Franova bivša djevojka Paula je reagirala na to i rekla kako Hana i Fran lažu i da su joj mnogi rekli kako je između njih dvoje bilo nešto više.