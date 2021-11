HRT-ov voditelj prozvao popisivače: 'Postojite li vi zaista, kod mojih roditelja niste bili'

Ognjen Golubić, voditelj HRT-ove emisije "Dobro jutro, Hrvatska", na Facebooku je prozvao popisivače jer nitko od njih nije posjetio njegove roditelje u Slavonskom Brodu tijekom popisa stanovništva, niti su došli po šifru samopopisivanja kod njega u Zagreb.

- Moje roditelje prvi puta u životu nitko nije došao popisati. Žive u središtu Slavonkog Broda. U kući na središnjem gradskom trgu. Ne možete fulati. Velika je to secesijska palača na adresi Starčevićeva 1. Inače su ulice s imenom oca domovine nekako u središtima svih naših gradova. Otac Mile Golubić je invalid HRVi tako da je stalno kod kuće i nije moguće da je prečuo tri dolaska popisivača, koliko su navodno trebali puta doći ako slučajno nikoga ne zateknu kod kuće. A i mama Ankica je doma često. U mirovini je, i istina zna prošetati pa ona možda i nije čula zvono kad je bila do dućana. Ja ih nisam elektronski samopopisao jer su željeli da dođe netko vaš. No osobno sam popisao svoju zagrebačku obitelj - napisao je Golubić i dodao kako nitko nije došao po šifru, premda mu supruga radi od doma.

- Po onaj kontrolni broj za koji nitko ne zna čemu služi, nitko nije došao. Supruga radi od doma od početka korone. Ali nije čula zvono. Niti jedno od tri koliko su navodno popisivači dolaziti. Nas je istina malo teže naći. Zgrada je s dva ulaza pa se pomiješaju ulazni brojevi. No dostavljaći hrane ipak se nekako snađu. Popisivači izgleda ne. Zatekli smo samo obavijest na vratima stambene zgrade. Na kojoj je pisalo da će netko doći. A nije. Bio je tu i neki broj telefona. Koji sam zvao. Ali šipak. Na njega se nitko nije javljao. Na kraju vam ipak hvala na trudu jer popis je završen a trebalo je ipak sve nas hrvatske građane popisati. Neka vide da nas ima. Ili nema. Ako nismo popisani. Nego može ipak pitanje za kraj? Postojite li vi ili da ne pretjerujem sa željama. Možda je uistinu dosta što vjerujem u Djeda Mraza - zaključio je Ognjen Golubič.

Kandidati showa 'Život na vagi', Alen Španiček i Mirna Posavec: 'Prvi tjedni bili su najgori'