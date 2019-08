House of Shorts i ove godine mjesto kratkih filmova i druženja

House of Shorts koji se nalazi u prostorijama bivšeg Art kina Kriterion i ove godine bit će dom brojnim kratkim filmovima koji će biti prikazani u nekoliko različitih festivalskih programa. Za jubilarno 25. izdanje Sarajevo Film Festivala posebno renoviran prostor ugostit će brojne goste i sve brojnije ljubitelje kratkog filmskog izričaja, te biti mjesto opuštenih druženja filmskih autora i autorica s festivalskom publikom, uspostavljanja veza između filmskih profesionalaca, masterclassova, panela i festivalskih partija.4

Od događaja koji će ove godine biti organizirani u House of Shorts izdvajamo:

- »House of Shorts Speed-Dating« na kojem će se predstavnici internacionalnih filmskih festivala u kratkim »speed-dating« sesijama upoznati s filmskim autorima i autoricama čiji su kratkometražni filmovi dio selekcije ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala. Prije toga bit će održana panel diskusija s predstavnicima festivala Camille Hébert-Benazet (Cannes Shorts), Leom Soesantom (Semaine de la Critique du Festival de Cannes), Enricom Vanuccijem (Venice Biennale Shorts), Linn Loeffler (Berlinale Shorts), Maike Mia Hoehne (Hamburg International Short Film Festival), Marijom Milovanović (Vienna International Shorts), Kilianom Lilienfeldom (Winterthur ISFF), Szymonom Stemplewskim (Short Waves Festival) i Maksom Pilasiewiczem (Zubroffka ISFF). Ovaj događaj bit će održan u ponedjeljak, 19. kolovoza u 16:00, a moguće mu je prisustvovati samo s pozivnicom.

- »House of Shorts Party: I Woke Up Like This« koji će biti održan istog dana u 22:00 u čast ovogodišnjeg bogatog kratkometražnog filmskog programa. Svi gosti festivala su dobrodošli na ovaj događaj.

- Panel diskusiju »Starting your own company and the future of short film distribution« kojoj će prisustvovati čelnici distribucijskih kuća Some Shorts, Lemonade Films, Radiator IP Sales i Varicoloured. Diskusija će biti održana u utorak, 20. kolovoza u 16:30, a mogu joj prisustvovati svi akreditirani gosti i gošće festivala.

- Masterclass izraelskog redatelja i scenarista Nadav Lapida, člana žirija Natjecateljskog programa – studentski film i dobitnika Zlatnog medvjeda za najbolji film na ovogodišnjem Berlinaleu. Posebna projekcija Takmičarskog programa – studentski film van konkurencije ove godine posvećena je njegovim kratkim filmovima. Masterclass će biti održan u srijedu, 21. kolovoza u 13:00.

Od brojnih programa unutar kojih će biti prikazani filmovi fokus je na Natjecateljskom programu – studentski film i European Shorts. U Natjecateljskom programu – studentski film bit će prikazano 14 filmova (od kojih 5 svjetski premijerno) koji će se natjecati za nagradu Srce Sarajeva za najbolji studentski film. U programu European Shorts bit će prikazano 13 filmova koji će se natjecati za kandidaturu za nagradu Europske filmske akademije za najbolji kratki film, a od ove godine i za razmatranje za nominaciju za nagradu Oscar® Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti. Filmovi oba programa bit će prikazani u po tri projekcije, a zajednička im je tematska aktualnost i originalan, istraživački pristup filmskom jeziku. Nakon svih projekcija slijedit će Q&A sesije s prisutnim autorima i autoricama filmova.

Kao prepoznatljiva lokacija za prikazivanje filmova kratkog metra, House of Shorts gledateljima i gledateljicama nudi priliku da, između ostalih, pogledaju i kratkometražni program BH Filma, presjek najboljih ostvarenja recentne bosanskohercegovačke filmske produkcije, te Cinefondation Cannes, specijalnu projekciju na kojoj će biti predstavljena četiri nagrađena kratkometražna filma istoimenog programa ovogodišnjeg Filmskog festivala u Cannesu, nakon čega će uslijediti Q&A sesija s nekim od nagrađivanih autora.