Halid Bešlić opisao kako se osjeća nakon operacije: 'Bilo je stresno, nisu me uspavali...'

Legendarni bosanskohercegovački pjevač Halid Bašlić (68) nedavno je zabrinuo javnost kada je objavio da je u Sarajevu morao na operaciju ugradnje dva stenta. Kako je kazao za Avaz, nije ga bilo strah jer ga je operirao vrstan stručnjak dr. Mirsad Kacila sa svojim timom.

- Stavili su mi dva stenta. Dobro je, hvala Bogu, odlično je. Sve će to biti kako treba. Odlično se osjećam, da kucnem u drvo. Jedino što sada te tablete moram piti redovno, to je ta disciplina koje se moram pridržavati. Znao sam da sam u dobrim rukama. A drugo, nisam ni znao šta mi je bilo. Nisam mogao hodati, nisam se mogao kretati. Zvao sam doktora Kacilu da mu se požalim, a on me pravo od kuće poslao u bolnicu. Kako sam svratio da vidimo šta je, tako sam se našao na stolu. Bilo je to stresno, nije to operacija na kojoj te uspavaju, već si budan i možeš pratiti sve na ekranu iznad sebe. Sve je bilo gotovo za pola sata - rekao je Halid.

Ipak, priznao je da ga je boljelo, ali na početku procedure, a usporedio je osjećaj s onim kada primaš injekciju. Doduše, ne običnu.

- Ali ništa se ne osjeti kada se već krene preko vene. Samo se na aparatu čuje rad srca... Dok liječnici mogu vidjeti što se unutra događa - opisao je Bešlić svoje iskustvo. Halid se veoma brzo oporavio i već se vratio poslu.

- Odsvirao sam jedan koncert nakon toga. Nisam baš kao nov, ali sam blizu toga. “Renovirao” sam se - kroz smijeh je zaključio Bešlić.

VIDEO: Siniša Vuco pokazao kako se sa suprugom zabavljao na koncertu grupe Guns'N'Roses