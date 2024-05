Ljepotice na Kornatima! Duchess womenswear predstavio cruise collection

Veličanstvena proslava 40 godina najvećeg brodogradilišta katamarana na svijetu Lagoon, ujedno i najveće okupljanje brodova ovog tipa slavilo se čak 3 dana na Kornatima. Slavilo se istovremeno svuda u svijetu od Amerike, preko Kariba, Maldiva do Kine tako su i naši Kornati upisani na svjetsku mapu. Veliki zaljubljenici u Kornate austrijsko- njemačka tvrtka Master yachting i supružnici Schillinger za svoje goste i poslovne partnere Master yachting Hrvatska, Vito Nautica, Mare Yachting, Sea and more yachting Kroatien s 15 brodova iznad 40 stopa i jednom od najvećih na Jadranu Lagoon 67 su osmislili uistinu 3 dana za pamćenje pokazavši najbolje od jednog od najljepših nacionalnih parkova u svijetu uz veliku pomoć Šime Ježine ravnatelja parka te vlasnika restorana Konobe Opat Ante Božikova, Jakova Šikića vlasnika otoka Piškera i istoimenog OPG.



Ljudi su to koji bez priključka struje, pitke vode i ponekada bez telefona, interneta znaju biti odsječeni od Svijeta danima daju sve od sebe pomažući jedni drugima oduševili su sve goste svojim velikim srcem i uslužnosti od pripreme hrane na brdu iznad uvale Opat i serviranja hladnog šampanjca sa svježim kamenicama, kornatskog tradicionalnog ručka na Piškeri "janjetina sa bižima" koje je poslužila obitelj Šikić koja tamo živi kao prije 100 godina hraneći se onim što uzgoje uz vlastito stado ovaca, pčele i masline do savršeno pripremljene gala večeri poznatog chefa Ante Božikova koji je servirao od ribljeg carpaccio s tartufima, tuna tartar pasta sa plavim rakom te ostalih delicija od svježe ribe.

Povijesni trenutak se dogodio jer se po prvi puta u ovom surovo kamenitom kraju koje oplakuje hirovito more, a charter turisti ga se plaše održala i modna revija! Duchess Womenswear cruise collection posebno izrađena za ovu priliku uz virtuozan nastup Ane Rucner i Marka Duvnjaka na bubnjevima, voditelja Davora Garića odusevili su većinom strane goste. Klasična glazba i cross over hitovi odjekivali su ovom inače mirnom uvalom dok su modeli šetali u kaftanima atraktivnih ljetnih boja među kojima su prevladavali morski tonovi;nijanse plave, tirkizni, bijeli iznenadivši upečatljivom ciklama kaftanima, suknje raznih dužina uz dodatak tila omiljenim među trendseterica ali ipak slijedeći filozofiju brenda koji daje uvijek naglasak na žensku siluetu praćeno pomnim okom kreativnog direktora Antuna Tina Brišara ova modna revija ujedno je najava za veliku modnu reviju SS 24" Na zagrebačkim krovovima" Met hotela 28 svibnja.

