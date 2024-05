Nina Badrić u vjeri je našla svoj oslonac: 'Kažem sebi - jednostavno bez Boga niti preko ceste'

Pjevačica Nina Badrić već je poznata kao estradna zvijezda koja javno svjedoči svoju vjeru, a sada je otkrila i kako točno joj ona pruža snagu. - Ja ti se uvijek držim Boga i uvijek kažem sebi - jednostavno bez Boga niti preko ceste, i to se pokazalo kao moja dobitna kombinacija. Ja sam tu pronašla svog najboljeg prijatelja - istaknula je za In magazin.

Podsjetimo, Nina je i radnije govorila da joj je vjera važna. - Najbitnija mi je. Okrenula mi je u mnogočemu pogled na sve. Vjera mi daje mir i zaista mislim da nema toga što čovjek ne može izmoliti. Čovjek mora vjerovati u nešto jer mi smo ljudi duhovna bića koja tragaju za određenim spoznajama. Vjera me je učinila boljom osobom - rekla nam je jednom prilikom.

Dodajmo da se Nina često javi na društvenim mrežama gdje govorio o različitim životnim zgodama, a jednom prilikom je tako uputila i poruku neprijateljima.

- Kad vidiš svog prijatelja s tvojim neprijateljem, znaj da su ti obojica neprijatelji, jedan javni, a drugi tajni - zagonetno je poručila pjevačica, a ostaje nepoznato obraća li se između redaka nekome iz svoje okoline ili samo želi javno podijeliti ovu životnu mudrost.

Osim toga, na ovim se platformama prisjeća i bolnih trenutaka, a jednom je otkrila i kako vidi društvene mreže.

- Društvene mreže su danas osobni portali na kojima možemo komunicirati s ljudima, pružiti podršku ili jednostavno izreći svoj stav. I to je dobra strana svega. No plaši me veliki nedostatak empatije pojedinaca koji čak i tada likuju nad tuđim nesrećama ili su maliciozni. I opet se vraćamo na zakon koji je neodređen po pitanju komentara neprimjerenog sadržaja. Prisjetimo se samo, nažalost, stravičnog događaja u Gradačcu gdje je monstrum u prijenosu uživo na društvenim mrežama ubio suprugu i dvoje djece. Komentari ljudi na njegovu profilu bili su zastrašujući, slični nogometnom navijanju, što je u meni izazvalo golemu jezu, tugu i nemoć. To me iznimno plaši i rastužuje. Kao društvo moramo dosegnuti stanje svijesti da osobama koje trebaju našu pomoć ona u svakom trenutku bude i omogućena. Psihološka, medicinska i policijska zaštita, ali prije svega ona ljudska - ispričala je Nina za Story tada.

