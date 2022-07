Osmo izdanje festivala ULTRA Europe upisuje se u povijest kao najveće i najbolje do sad

Posljednjom glazbenom i destinacijskom stanicom na čarobnom otoku Visu, završilo je osmo izdanje festivala ULTRA Europe. Nakon punih sedam dana i čak 25 raznih događanja, organizatori festivala mogu s ponosnom potvrditi – bilo je ovo najveće i najuspješnije izdanje do sada, s brojnim zabilježenim rekordnim brojkama. Iako broj posjetitelja nije bio nikad veći, osmo izdanje zasigurno ne predstavlja vrhunac projekta. Rekordne brojke su samo potvrda vizije i hrabrosti te ne odstupanja od cilja koji je postavljen davne 2013. godine – ULTRA Europe može i polako ali sigurno kroči ka tituli jednog od najvećih festivala u svijetu! Novo poglavlje najvećeg međunarodnog događanja u Hrvatskoj već je najavljeno pa će tako Split, od 7. do 9. srpnja 2023. godine biti domaćinom devetog izdanja. Od danas su u prodaji i early bird ulaznice, koje se u ovoj fazi te u ograničenom kontingentu, mogu osigurati po cijeni od 149 eura.

Osmo izdanje festivala ULTRA Europe pamtit će se kao najuspješnije u povijesti festivala. U brojkama to izgleda ovako – više od 160 000 obožavatelja posjetilo je festival tijekom sedam dana, a stigli su iz 141 zemlje svijeta, među kojima je najviše bilo onih iz Španjolske, SAD-a, Norveške, Poljske i Francuske. Kroz zračnu luku, tijekom trajanja festivala, stiglo je oko 300 zrakoplova više nego inače, 50 privatnih aviona, a zabilježen je i dolazak više od 300 jedrilica i jahti. Festival se nakon tri dana u Splitu, preselio na otoke Brač, Hvar i Vis, a osim toga, svojim je gostima ponudio svakodnevne boat partyje, kamp Beachville u Omišu, čime se dolazi do brojke od čak 25 ULTRA događanja unutar sedam dana. Zabilježen je i rekordan broj domaćih fanova, njih više od 50 000, a kako bi sve savršeno funkcioniralo u organizaciji je sudjelovalo više od 3 000 ljudi. Više od 200 šlepera opreme stiglo je iz cijele Europe, a glavna se pozornica povećala na 80 metara širine te 20 metara visine. Izvođači su, također, stigli sa svih krajeva svijeta, a okupilo ih se više od 200, u 5 gradova te na više od 11 pozornica. Sve je to pažljivo pratilo i više od 250 akreditiranih domaćih i inozemnih novinara, a festival se mogao pratiti i putem livestreama na Facebooku i YouTubeu. Važno je istaknuti da tijekom festivala u Splitu nije bilo zabilježeno većih incidenata, a osmo izdanje će se pamtiti po najmanjem broju intervencija svih službi u povijesti. Popilo se preko 500 000 čaša piva, a posjetitelje je dočekala i nikad raznolikija gastronomska ponuda, u festivalskoj chill zoni.

Novi dom festivala ULTRA Europe, stadion Park Mladeži, ponovno se pokazao idealnim mjestom za održavanje velikih događanja. Riječ je o prostoru koji je od Poljuda veći za čak 20 000 kvadratnih metara, što predstavlja tri nogometna igrališta, a koji je zbog svoje pozicije i otvorenosti ponudio dodatne mogućnosti organizatorima. Budući razvoj ove lokacije u najveću sportsku i event lokaciju u regiji, vizija je ne samo organizatora već i Grada Splita te Javne ustanove športski objekti Split, jer je ona glavni preduvjet daljnjem razvoju festivala te povećanju kapaciteta na 60 000 posjetitelja dnevno, što je jedan od strateških ciljeva u narednim godinama.

Festival ULTRA Europe nije samo glazbeno događanje i nije još samo jedan festival. Riječ je o konceptu koji ne postoji nigdje u svijetu, a koji na jedinstveni način povezuje hrvatsku kulturu, bajkovite lokacije, otoke, gastronomiju i glazbu. Upravo zato je ove godine posvećena posebna pažnja u promociji destinacijskih događanja, a svi oni koji su imali priliku doživjeti ovo posebno iskustvo, slažu se u jednom – riječ je o idealnom spoju glazbe i svega onoga po čemu je Hrvatska poznata. ULTRA Europe se tako razvija u najbolji Destination Music Festival u svijetu, a to će se, kažu organizatori, potvrditi već narednih godina.

“Uvijek se trudimo ponuditi više, oplemeniti festivalski program i lokacije boljim, atraktivnijim i raznolikijim sadržajima. Rekordno izdanje pokazuje da smo na dobrom putu i da je naš cilj postati jednim od najprepoznatljivijih festivalskih brendova u svijetu, sve bliži svom ostvarenju. Postavili smo ljestvicu jako visoko, ali to svakako nije vrhunac niti kraj ovog projekta. ULTRA Europe potiče razvoj i kvalitetnu organizaciju događanja u cijeloj Hrvatskoj, podiže standarde i otvara neke nove mogućnosti cijeloj industriji zabave. Split se nakon ovakvog uspjeha može bez problema nositi sa organizacijom bilo kakvog velikog svjetskog događanja, a tom se činjenicom ne može pohvaliti puno gradova u svijetu“, – izjavio je Joe Bašić, vlasnik tvrtke MPG Live, koja je ekskluzivni organizator festivala ULTRA Europe te je dodao: “Zahvalio bih se svim državnim i lokalnim institucijama, Gradu Splitu, Splitsko-dalmatinskoj županiji, a najviše svim lokalnim službama koje su u suradnji s nama, omogućile da sve festivalske lokacije budu potpuno sigurne za sve naše posjetitelje, a jednako tako, da građane Splita tijekom trajanja festivala, svako jutro grad dočeka čist, miran, uredan te siguran. Učini smo sve potrebno kako bi festival bio najsigurnije mjesto u državi, a nikad manji broj intervencija potvrđuje svu prednost nove lokacije.“

Ono po čemu se ULTRA razlikuje od svih drugih festivala na svijetu je način na koji povezuje glazbu i destinacije. Iskustvo za posjetitelje ovim dobije potpuno novu dimenziju, a Hrvatska promociju koja je teško mjerljiva bilo kakvim brojkama. ULTRA svoje fanove vodi na put od Omiša, preko Splita do Brača, Hvara i Visa. No, gosti festivala rado otputuju i u Dubrovnik, do slapova Krke te Plitvičkih jezera, mjesta koja su u službenoj anketi odabrali kao ona koja se svakako trebaju posjetiti. U Hrvatskoj se u prosjeku zadržavaju gotovo sedam dana, a slike i uspomene nose sa sobom u sve krajeve svijeta. Destinacijska avantura krenula je na otoku Braču, u 585 Clubu, gdje su zvijezde večeri bile australske sestre NERVO, višestruko nagrađivane i najbolje rangirane ženske DJ-ice svih vremena na svijetu. Hvarska stanica doživjela je pravo konceptualno osvježenje. U ranim popodnevnim satima, u klubu Carpe Diem Beach, započeo je ULTRA Beach, a veliko iznenađenje ovog programa bio je dolazak i nastup Martina Garrixa, jednog od najboljih DJ svijeta. U istom se prostoru održao i večernji program RESISTANCE Hvar koji su predvodili brazilska DJ-ica ANNA te velika talijanska zvijezda Ilario Alicante, a destinacijska pustolovina završila je na najbajkovitijoj tvrđavi u Hrvatskoj, u prostoru Fortice na Visu, s čarobnim pogledom na Jadransko more i zalazak sunca. Za jedinstveni glazbeni doživljaj pobrinuo se Michael Bibi, londonski DJ i producent.

Foto: Rudgr.com

Bez podrške partnera teško da bi ULTRA bila ono što jest. Jedan od njih je Hrvatska turistička zajednica koja je prepoznala vrijednost ove svjetski poznate atrakcije te njezin značaj u globalnom pozicioniranju Hrvatske kao atraktivne festivalske destinacije. Splitsko-dalmatinska županija te Grad Split i ove su godine osigurali svu potrebnu podršku, čineći ovaj festival ne samo najvećim nego i najsigurnijim za njegove posjetitelje. Na visini zadatka i ove su godine bile sve gradske službe koje su Split učinile sigurnim i čistim za njegove stanovnike te posjetitelje. Grad je u samo dva sata nakon završetka svake festivalske večeri bio u potpunosti očišćen, a pojačane su bile i sve sigurnosne službe, što je rezultiralo nikad mirnijim izdanjem te vrlo malim brojem intervencija. Službeno pivo festivala ULTRA Europe je Heineken, a Mastercard je korisnicima Mastercard® i Maestro® kartica na festivalu osigurao brojne pogodnosti. Ponosni partner ovogodišnjeg festivala je i Konzum, ali i svih gladnih i žednih posjetitelja koji su tražili najbolje mjesto za obnoviti energiju nakon višesatnog plesanja. Samsung Electronics Adriatic je svojom serijom pametnih telefona Galaxy S22 omogućava stvaranje najboljeg fashion contenta i to u najvećem mraku dok je FTX omogućio posjetiteljima da ulaznice osiguraju i kriptovalutama.

Ulaznice za deveto izdanje, koje će se od 7 – 9. srpnja 2023. godine održati na stadionu Park Mladeži u Splitu, mogu se kupiti na službenoj web stranici. U prodaju je pušten i prvi kontingent early bird ulaznica po cijeni od 149 eura. Zbog velike potražnje za VIP ulaznicama, u ovoj najranijoj fazi, mogu se kupiti trodnevne po cijeni od 360 eura kao i jednodnevne VIP ulaznice po cijeni od 150 eura. Regionalne ulaznice za domaće obožavatelje, po najpovoljnijim cijenama, u prodaju stižu stižu već na jesen! Sve informacije o festivalu, osim na službenoj stranici www.ultraeurope.com, mogu se pronaći i na Facebook stranici festivala, Twitter profilu, Instagram profilu, gdje će u narednim danima biti predstavljena brojna ovogodišnja iznenađenja te noviteti. Svi oni koji nisu bili u mogućnosti posjetiti ULTRU i uživati u nastupima najboljih svjetskih DJ-a mogu poslušati setove na službenom Youtube kanalu na kojem će se krajem godine naći i službeni dokumentarni film o ovogodišnjem izdanju najvećeg festivala elektroničke glazbe u Hrvatskoj. Organizatori uskoro kreću sa pripremama devetog izdanja koje će, ne sumnjamo, biti još veće i još luđe.

VIDEO: Siniša Vuco pokazao kako se sa suprugom zabavljao na koncertu Guns'n'Roses