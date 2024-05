Baby Lasagna dobio još jedno priznanje, ovaj put od obožavatelja

Hrvatski predstavnik na ovogodišnjoj Euroviziji Marko Purišić, umjetničkog imena Baby Lasagna (28) posljednjih tjedana živi svoje snove. Nakon osvojenog drugog mjesta u Švedskoj karijera mu doživljava strelovit uspon, a sada je za svoj upečatljiv nastup dobio još jednu nagradu.

Naime, kako izvještava portal Songfestival, obožavatelji najvećeg međunarodnog glazbenog događaja Purišiću su dodijelili priznanje 'You're a Vision' za najupečatljiviji kostim Eurovizije. Fanovima je za oko zapeo kostim koji sadrži autohtona hrvatska obilježja, a posebno su pohvalili fantomke na glavama članova benda.

Ovaj 28-godišnji Umažanin na taj je način, osim specifičnim glazbenim hitom, svoj kraj predstavio i tradicionalnim modnim izričajem. Pored našeg predstavnika fanovima se najviše svidio izgled predstavnika Irske i Nizozemske, dok su prethodnih godina ovu nagradu osvajali Finac Käärijä te Australac Sheldon Riley. Ovim priznanjem slavi se kreativnost i raznolikost eurovizijskog natjecanja.

Podsjetimo, nakon povratka iz Malmöa Marko niže rekord za rekordom. Prvo je upao na globalne top liste Spotifya i iTunesa, od ovog tjedna ulazi i na britansku top listu singlova, a zatim je objavljena i top ljestvica švedske glazbene scene. Ondje se Baby Lasagna sa svojom pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" popeo na visoko šesto mjesto, a njegovi "suparnici" na ovogodišnjoj Euroviziji - Joost Klein je s pjesmom "Europapa" na četvrtom mjestu, a dok je ovogodišnji pobjednik glazbene manifestacije Nemo s pjesmom "The Code" zasjao na petom mjestu.

Na britanskoj top listi "Rim Tim Tagi Dim" je osvanuo na 70. mjestu liste. Zanimljivo je da su osim Baby Lasagne na top 100 ušle još tri pjesme. Britanski predstavnik Olly Alexander je 34. s pjesmom "Dizzy", pobjednička pjesma "The Code" Švicarca Nema je na 49. mjestu , a "Europapa", koju pjeva diskvalificirani nizozemski predstavnik Joost je 81.

Ovaj nevjerojatni uspjeh našeg glazbenika dosad je u povijesti uspio napraviti još samo jedan naš izvođač. Naime, još davne 1959. godine legendarni Ivo Robić došao je na 23. mjesto britanske top liste s pjesmom "Morgen".

S osvojenim drugim mjestom na ovogodišnjoj Euroviziji, te kao natjecatelj s najviše glasove publike, Baby Lasagna je ušao u glazbenu povijest. Nakon što ovoga ljeta nastupi na velikom broju festivala u regiji i inozemstvu za prvi samostalni cjelovečernji koncert odabrao je legendarni koncertni prostor na otvorenom u samom centru Zagreba.

Uz ogroman globalni hit “Rim Tim Tagi Dim”, kao i od prije objavljene pjesme "IG BOY" i "Don’t hate yourself, but don’t love yourself too much", Baby Lasagna će na Šalati uživo predstaviti i ostatak albuma prvijenca “Demons & Mosquitos” čiji se izlazak očekuje na jesen.

