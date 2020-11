Grubnić: Najveća mi je životna želja da postanem otac, no u mom slučaju to je specifičan proces

Osim zanimljivih transformacija kandidata u showu “Tvoje lice zvuči poznato”, pozornost gledatelja privukle su i modne kombinacije voditeljice Maje Šuput i članica žirija Indire Levak i Nives Celzijus, za koje je zaslužan naš poznati stilist Marko Grubnić. Čime se vodio u osmišljavanju stylinga ovih poznatih dama i kojih se modnih postulata drži kada je riječ o modi, Marko nam otkriva u razgovoru.

– Puno prije samog snimanja u glavi, ali i na papiru, odredio sam stilske smjernice kojima želim ići u ovom projektu. Sve tri dame stilski sam odvojio i zacrtao im modne uloge. Ne skromno mogu reći da sam već na prvom radnom sastanku s produkcijom svoje “moodboarde” i ideje vezane za vizualne identitete naših dama odlično prezentirao i ljudi koji rade na projektu “blagoslovili” su odmah moje ideje. Otprilike moj plan je i prezentacija je bila ovakva: Maju, koju smo inače naviknuli gledati u šljaštećim i izazovnim kreacijama, ovaj put sam odlučio “smiriti” s obzirom na to da je sada u ulozi voditeljice, nikako nisam želio da svojim odjevnim kombinacijama “otme show” premda iznenađenja i, siguran sam, oduševljenja neće nedostajati kada je njezin novi look posrijedi. Iako je Maja nešto decentnija, to nikako nije slučaj s Indirom. Nju sam zamislio kao dugokosu, hahahah. Hvala Bogu da Nova TV ima najbolju produkciju i sektor make-upa na čelu s genijalnom i kreativnom Martinom Novaković – pa su sve moje želje bez problema bile uslišane. A Indirina odjeća će pratiti njezin temperament i činjenicu da je ona ipak pjevačica, dakle u njezinu slučaju nikako neće nedostajati šljokica, perja i ostalih efektnih detalja. A Nives će vas sigurno sve, ali zaista sve, ostaviti bez daha, o njenom stylingu će se puno govoriti iz emisije u emisiju, pa ovom prilikom ja ne želim puno otkriti, samo najavljujem da se pripremite svi na Nives kakvu još nikada niste vidjeli, u pozitivnom, modnom smislu... – prenosi nam Marko svoje modne zamisli vezane za show Nove TV. Njegova suradnja s Majom Šuput traje već godinama i tijekom tih godina postali su i prijatelji i obitelj, kaže Marko te dodaje da su oboje kada je posao u pitanju surovi profesionalci i perfekcionisti koji ne pristaju na kompromise.

Foto: privatni album

– Privatno sam dobar i s Nives i s Indirom, točnije jako, jako ih volim i cijenim. S Nives sam bio u “Plesu sa zvijezdama” tako da smo se tamo dodatno zbližili iako smo surađivali i prije jako puno, a i susjedi smo, tako da se volimo i poštujemo oduvijek. Indiru obožavam, s njom sam radio jako puno u prošlosti, i iza nas su nebrojeni spotovi, koncerti, turneje, putovanja, stotine i stotine stylinga dok je još bila dio Colonije; volimo ta naša sjećanja i oboje smo ponosni na našu suradnju. TLZP nas je opet spojio i siguran sam da ćemo surađivati i mimo ovog projekta – kaže nam Marko, koji sam potpisuje većinu kreacija koje Maja, Indira i Nives nose u showu.

– Imam svoj mali tim ljudi s kojima surađujem, ali ja sam na kraju dana glavni i odgovorni. Puno je tu posla, jer se kreira svaka pa i najmanja sitnica. Ljudi često ne mogu ni zamisliti koliko je detalja, priprema, proba, truda i rada uloženo u jednu kreaciju prije nego što ju ljude vide na TV-u. I baš zbog toga ja ne dopuštam da netko podcjenjuje moj rad i rad mojih suradnika. Svatko tko radi i griješi, to je normalno, a mi radimo jako, jako puno, ali radimo s veseljem i srcem, i mislim da se to i vidi u svakoj kreaciji, kojih je samo na ovom projektu za Maju, Nives i Indiru bilo točno 50 – kaže nam stilist ističući kako je ponosan na svaku od 50 kreacija, posebno kad se uzmu u obzir izazovna vremena u kojima je ova sezona showa snimana. Da zavirite u ormar Marka Grubnića, pronašli biste uglavnom bijele pamučne majice kratkih rukava te traper košulje i Yeezy tenisice.

– Nikada ne kupujem ciljano odjeću. Uvijek stihijski kada mi se nešto svidi. Hvala dragom Bogu, imam sve što mi treba tako da volim kupovati odjeću koja nadopunjuje ili oplemenjuje na neki način moju postojeću. A osnovno pravilo mi je da to što kupujem bude kvalitetno, a iako je moj stil dosta naglašen, bar kada je riječ o muškoj modi, ipak biram classy komade. Volim, kada već dajem novac, da to nije isključivo sezonski trendy komad, već da mi služi nekoliko sezona. Uostalom na neke odjevne predmete čak gledam i kao na investiciju, jer npr. jedna Chanel torba i Hermès nikada neće izgubiti na cijeni, dapače cijena im samo raste. Osjetio sam to jednom na svom primjeru dok sam živio u Londonu, tamo sam u jednom dućanu koji se bavi otkupom torbi prodao svoju staru birkinicu za cijenu veću nego što sam je platio u dućanu. Što se tiče modnih imena, to se kod mene doslovno mijenja iz sezone u sezonu, trenutačno jako volim Dior – otkriva nam Marko svoja pravila kada je šoping posrijedi. Ovo se ljeto zaručio, a vjenčanje je odlučio odgoditi zbog pandemije koronavirusa i odlučio je pričekati neka vedrija vremena za svoj veliki dan. Iako nema točan datum, viziju svog stylinga za vjenčanje već ima.

– Želim da to bude dan koji ćemo pamtiti, koji će jednostavno biti jedan od najsretnijih dana u životu. Pričekat ćemo novu energiju, novo sunce, novo proljeće... A što se tiče odjevne kombinacije, ona postoji, doduše zasad samo mojoj glavi, ali već otprilike znam i dizajnera, odjeću kojeg želim odjenuti na svom vjenčanju. Otkrit ću vam samo tajnu da ću na glavi imati Dolce&Gabbana krunu iz njihove muške kolekcije – otkriva nam Marko. Razveselila ga je vijest što će njegova prijateljica Maja Šuput postati mama i jedva čeka dan kad će se i on ostvariti u ulozi oca.

Foto: privatni album

– To je moja najveća životna želja. Jako volim djecu tako da je to moja najveća želja. Siguran sam da ću biti dobar tata, dat ću sve na svijetu da moje dijete ima sve i da bude sretno... Inače sam poznat po tome da ostvarujem svoje želje ili bar jako puno radim na tome da ostvarim svoje želje, tako da sam siguran da će se to dogoditi. Volio bih naravno da se to dogodi što prije, no u mom slučaju je to specifičan proces, o kojem ne želim javno govoriti, kao što ću i jednog dana sigurno svoje dijete pokušati maksimalno zaštiti od medija i javnosti. Ja sam se kao čovjek ostvario u životu, i poslovno i privatno, sretan sam i imam sve, jedino mi još nedostaje ta karika u životu kako bi krug bio potpun, a moj život dobio potpuno novi smisao, veselim se tome i spreman sam za to – iskreno progovara o ovoj temi Marko, koji je poznat i kao veliki ljubitelj putovanja. Koronavirus nam je taj gušt bezbrižnog putovanja ove godine u velikoj mjeri uskratio, a Marko nam kaže kako mu putovanja zapravo uopće ne nedostaju.

– Vjerovali ili ne, putovanja mi uopće ne nedostaju, možda mi je bilo u prvi mah, u onom prvom lockdownu malo čudno jer je svijet stao, avioni su se spustili na zemlju... i to sam nekako doživio kao nekakav povijesni trenutak kojeg sam i ja bio dio, ali sama putovanja mi uopće ne nedostaju možda i zato što sam imao razdoblja u životu kad sam zaista jako puno putovao i doslovno sam znao biti samo po tjedan dana u Zagrebu sve ostalo bi bio na raznoraznim stranama svijeta. Naravno da još postoje puno lijepih mjesta i gradova po svijetu koje želim posjetiti, ali za sad moram priznat da me putovanja ne zanimaju, jednostavno trenutačno nije popularno putovati i izazivati sudbinu rekao bih, a i lijepo mi je u Hrvatskoj, doma. Nemam želju putovati dok svijet ovako funkcionira i ovdje se osjećam sigurno i, kad se tako budem osjećao i negdje drugdje, onda ću tek krenuti na putovanje – kaže nam.

Tijekom karantene Marko se ozbiljno primio i kuhanja i, sudeći po objavama na Instagramu, pripremao je prave delicije, ali to nije ostavilo traga na njegovoj liniji. Priznaje nam kako prije pandemije koronavirusa kuhača nije bila često u njegovoj ruci, ali sada je otkrio da za kuhanje ima prirodni talent.

– Ne vjerujte svemu što vidite na Instagramu (smijeh). Šalim se, jer me prijatelji konstantno zovu i ispituju kako je moguće da toliko non-stop jedeš i ništa ti se ne vidi na liniji. Ali moram priznat da sam prirodni talent kada je kuhanje posrijedi, nikada nisam prije ove karantene kuhao i, ono što je zanimljivo, nikada nisam pogledao ili pročitao nikakav recept. Znači, sve radim po vlastitom nahođenju, po nekakvom vlastitom osjećaju, to je nešto čemu se veselim. Ali to nije ostavilo nikakve posljedice na moju liniju zato što redovito vježbam. Istina je da dosta jedem, ali i zdravo jedem, i to kombiniram s vježbanjem tako da se dobro držim kada je riječ o liniji – otkrio nam je svoju tajnu modni stilist.