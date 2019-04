Gretta novom pjesmom najavljuje 15. rođendan benda!

Za obilježavanje 15. rođendana benda, Gretta je najavila slavljenički koncert te best of kompilaciju, a proslava počinje novim singlom i videospotom!

Pred vama je "Hologram", sasvim nova pjesma, koja će se naći na kompilaciji naziva "15", što izlazi pred rođendanski koncert, koji će se održati - simbolično - 20.4., upravo na datum te na mjestu prvog koncerta ikada!

Više riječi o samom rođendanu stiže upravo iz redova benda:

"Promociju aktualnog albuma “Gravitacija” smo održali u ispunjenom velikom pogonu Tvornice Kulture, ali ovaj put smo željeli napraviti nešto potpuno drugačije, manje i intimnije. Pošto je album “15” svojevrstan presjek prvih petnaest godina benda, htjeli smo se vratiti “na mjesto zločina”, u klub gdje je sve počelo – Route 66. Istog datuma (20.04.) danas već davne 2004. godine smo upravo u Routeu imali prvi koncert pa je pala ideja da pokušamo napraviti sve identično kao što je bilo tada. Cijena ulaza je ista (10 kuna), prostor je isti (Route 66), datum je isti, sami smo ručno ispisivali ime kluba i datum koncerta na apsolutno sve plakate, baš kao nekad. Obući ćemo robu kakvu smo nosili prije petnaest godina, malo prilagoditi set-listu, osobno pozvati prijatelje koji su bili na prvom koncertu i s kojima se družimo i ružimo sve ove godine. Ukratko, sve je ostalo isto, osim što smo mi malo ljepši nego što smo bili tada, markantniji i 15 godina iskusniji."

Slavlje započinje izdavanjem singla "Hologram", koji je svoju radijsku premijeru imao prošlog tjedna. Autori glazbe i teksta su Hrvoje Medanić i Tomislav Čubek, dok je za aranžman zaslužan cijeli bend. Spot je sniman u garaži benda, a režiju, montažu i snimanje odradio je stari suradnik i prijatelj benda, Dinko Passini.

Veliku obljetnicu Gretta će zaokružiti izdavanjem kompilacije najboljih i najdražih pjesama s pet albuma nastalih od 2004. godine do dana današnjeg. Kompilacija nosi kratko i jasno ime "15", a izlazi pred samu promociju i rođendansko slavlje u Routu 66. Datum za zapisati u tekicu je subota 20.travnja., ulaznica iznosi 10 kuna, a moći će se nabaviti isključivo na ulazu u klub!

"Iznimno smo sretni što izlazi album “15”! On nije klasičan “The Best Of” s petnaest najvećih hitova. Na njemu se nalazi i nekoliko pjesama koje nisu doživjele veliki komercijalni uspjeh, no svaka od njih je na neki način obilježila određeni period benda i baš svaka od njih nam je jako draga. Pjesme su nastajale u periodu od petnaest godina pa je logično da se osjećaju glazbene, sviračke, aranžmanske i produkcijske razlike, no upravo to daje draž albumu."