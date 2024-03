Dušan iz 'Ljubav je na selu' morao iseliti sa ženom i djecom: 'Kuća je u jako lošem stanju'

Mnogi gledatelji showa 'Ljubav je na selu' sjećaju se farmera Dušana Golubovca (34), skromnog mladića iz Zrina, koji je rastužio sve svojom teškom životnom pričom, a pogotovo kada su vidjeli kuću u kojoj živi. Naime, Dušan je živio u trošnoj drvenoj kućici, a iako uvjeti nisu bili bajni tada, dodatni problemi nastali su nakon velikog potresa koji je pogodio Petrinju i okolicu 2020. godine.

Iako nije pronašao ljubav u emisiji, Dušanu je popularni show pomogao u osnivanju obitelji. Na televiziji ga je primjetila Ana-Marija iz bosanske Fojnice i kontaktirala ga na društvenim mrežama. Nakon nekog vremena dopisivanja, odlučili su se upoznati uživo. Nije im trebalo dugo da shvate da su stvoreni jedno za drugo te se Ana-Marija preselila u Hrvatsku.

Par se ubrzo i vjenčao, a zatim je na svijet došlo i njihovo prvo dijete, kćerkica Maša. Nakon nekog vremena, dobili su i drugo dijete, sina Mihaela. Velika sreća za obitelj donijela je i nove probleme - obitelj nije imala gdje živjeti jer je kućica u jako lošem stanju. - Od Sisačko-moslavačke županije dobili smo stan na korištenje prije jedno četiri mjeseca. Supruga je s djecom većinom u tom stanu, a ja se moram vraćati u Zrin jer su nam tamo domaće životinje. Tako smo se raspodijelili - priznao je Dušan za RTL.

VEZANI ČLANCI:

- Ona je u podosta lošem stanju, ali nemam vremena još i za neke velike renovacije. Brinem se oko djece, imamo trenutačno smještaj, a za dalje ćemo vidjeti - rekao je Dušan koji, uz sve životne nedaće koje su ih snašle, dodaje kako su sretni i zadovoljni te da ništa ne bi mijenjao.

Sin Mihael će u svibnju proslaviti prvi rođendan, a otkrio je i kako će proslaviti nadolazeći Uskrs. - Uskrs ćemo proslaviti u krugu obitelji. Ja sam pravoslavac, a supruga kršćanka, ali obilježit ćemo oba datuma. Beremo biljke, oslikavamo razne figure, bojat ćemo i jaja - nešto u luku, a nešto u umjetnoj boji - zaključio je.

Podsjetimo, Dušan je osvojio empatije gledatelja tijekom emitiranja showa zbog ponašanja djevojki koje su došle na njegovo imanje. Čim su stigle na imanje farmera Dušana Golubovca, djevojke su ostale razočarane neredom i prljavštinom koja ih je dočekala u kući. Posebno razočarana bila je Gorana Vušurović koja je o svemu s Dušanom odlučila porazgovarati nasamo.

Iskreno mu je rekla da uvjeti u kojima živi smetaju njoj i ostalim djevojkama. – Željela je s njim nasamo razgovarati, a popljuvala ga je najviše – komentirale su zajedno Tajana i Sandra. – Ne mogu reći da te krivim, ali jednostavno nisam navikla na to. Meni je stvarno žao što sam brutalno iskrena, ali ne mogu protiv sebe – otkrila je Gorana pa dodala da mogu ostati prijatelji, ali da su šanse za nešto više nakon svega što je vidjela gotovo nikakve.

GALERIJA: Sjećate se Marijane? Snimila je pjesmu u kojoj je opjevala show 'Ljubav je na selu', a pridružile su joj se i kolegice

Nakon razgovora Dušan je ostao utučen, a posebno mu je zasmetalo što mu je prigovorila Gorana, za koju je priznao da mu se sviđa. – Osjećam se tužno jer nisam ispunio njihova očekivanja – kazao je Dušan koji je na kraju pustio i suzu. Situacija se ubrzo i smirila jer Dušan, kako kaže, nije zlopamtilo.

Kandidatkinja Sandra Škrinjar prva je napustila Dušanovo imanje tada, a Dušana je poznavala od djetinstva i nije ju iznenadilo brzo ispadanje. - Dušan i ja upoznali smo se u dječjem domu Vrbina u Sisku. Ja sam došla tamo u trećem razredu osnovne škole kad mi je umrla baka. Došli smo mlađi brat i ja. Dušan i njegovi brat Vojislav i sestra Milana došli su kada je on bio peti, a ja sedmi razred. Išli smo u istu školu i bili zajedno u domu pa smo se družili. Bili su mi jako drag jer smo imali sličnu obiteljsku situaciju. On je mlađi od mene, ja sam bila dobra s njegovom sestrom, a on i brat zajedno su igrali nogomet na igralištu - otkrila je.

Dodala je tom prilikom ako se "nešto trebalo dogoditi, već bi se dogodilo", kao i da joj je žao što Dušana su tada napadali zbog njegovog teškog života.

VIDEO: Valentina iz 'Ljubav je na selu' razvodi se od Vatroslava: 'Ne želim više nikakav kontakt s njim'