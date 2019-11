Grašo otvoreno o odnosu s Danijelom: 'Kod kuće znamo biti malo žustriji'

Petar Grašo i Danijela Martinović jedan su od najdugovječnijih parova na domaćoj estradnoj sceni. Iako ne kriju da su jedno drugome najveća podrška o svom odnosu ne govore previše u medijima.

No, u svom posljednjem intervjuu Grašo je ipak otkrio poneke pojedinosti iz njihovog odnosa, ali i priznao da se i oni, baš kao i svi drugi parovi, znaju porječkati. Priznao je Grašo tako da su on i Danijela strastveni u ljubavi, ali i u svađi.

- Mi se trudimo koliko god je moguće, mislim da tako treba biti. Kad zalupimo vrata u 20 sati i vratimo s nekih naših radnih sati, trudimo se pričati o stvarim o kojima parovi pričaju, sve ono oko čega se normalni parovi slažu, ne slažu, svađaju, planiraju, sve to radimo i mi! Ne lete tanjuri, nema fizike ali ima kemije! To je tako normalno, to je zdrava prepirka koja ponekad zna bit malo žustrija ali to je potpuno okej. Uvijek nakon toga smo bolji ljudi i još bliži - kazao je Grašo za IN magazin. Otkrio je i kako je pred njim trenutno gust raspored i koncerti na nekoliko kontinenata.

- Imamo tri dana koncert filharmonije u Skopju, rasprodano. Imamo turneju New York, Toronto, Chicago, to je sve u dvanaestom mjesecu. Božić je u mome Splitu i imamo za kraj Lošinj, Nova godina - kazao je Grašo. A nakon nove godine uzet će desetak dana predaha kako bi napunio baterije za sve ono što mu nosi 2020. godina. Dio odmora provest će u rodnom Splitu, a nakon toga odmarat će u talijanskom Livignu.

