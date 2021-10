Gosti stigli kod Stanka na večeru, a on ih iznenadio svojim outfitom: 'Izgledao je kao faraon!'

U utorak navečer u showu 'Večera za 5 na selu' domaćin je bio Stanislav Hudi iz Slavonskog Broda koji se za tu prigodu posebno odjenuo, a gosti su večerali u orijentalnom i egipatskom ambijentu.

Domaćin Stanislav je veliki zaljubljenik u egzotične zemlje, a najdraža destinacija mu je Egipat pa je tako svojim gošćama priredio neku vrstu tematske večere. Naime, Stanko se odjenuo u haljinu kao što se nekad nosila u Egiptu te je tako dočekao ovotjedne kandidate. „Dobro je izgledao u toj haljini, zanimljivo“, rekla je Zdravka, dok je Vanesa odmah primijetila sličnost: „Stanko izgleda kao faraon!“

Foto: RTL Domaćin je potom pozvao goste za stol te im za predjelo ponudio punjene šampinjone, no svi su najprije primijetili njegovo uređenje interijera. „Nikad nisam vidjela toliko stvari na jednom mjestu, a okus jela je bio neobičan, ali fin“, kazala je Željka, a Agici je bilo neugodno jesti pred toliko „očiju“ – „Gledaju me! Cijelu večer me gledaju neki faraoni!“

Za glavno jelo Stanko je ponudio pileće rolice s domaćom tjesteninom i curry umakom. „Da je skuhao nešto tradicionalno, ne bi bilo loše, ali očekivala sam da će Stanko pripremiti nešto drugačije“, komentirala je Zdravka kojoj egzotični začini nisu najbolje sjeli, dok se Željki curry jako svidio.

Desert je bio kolač od biskvita, šlaga i malina: „Okus deserta mi je na prvu bio super, ali kasnije mi je bio sve kiseliji“ – komentirala je Agica, dok je ostalima desert bio u redu. Nakon večere slijedilo je još jedno iznenađenje – trbušne plesačice s kojima je potom zaplesao i domaćin.

„Lijepo iznenađenje, nisam očekivala plesačice“, kazala je Agica, dok je Vanesi sve bilo previše egipatski: „Sve je bilo u tom stilu, ali nije bilo baš slavonski i naše…“

Kad je stigao red na ocjenjivanje, Vanesa je domaćinu dala ocjenu 7 jer joj je predjelo bilo prejednostavno, a piletina čudna. Zdravka mu je dala 9 jer joj je sve bilo dobro, osim curry začina, a Željka mu je dala desetku: „Hrana mi je bila odlična i domaćin je bio super!“ Najnižu ocjenu 6 dobio je od Agice: „Sve super što se tiče hrane, ali ipak je ovo Slavonija i bilo mi je malo previše egipatskog stila.“

Tako je Stanislav ukupno zaradio 32 boda i time je izjednačen s prvom domaćicom Željkom. Sutra kuha vesela Agica koja voli tradiciju, a što će pripremiti i kako će je gosti ocijeniti – pogledajte u srijedu u 20.15 sati na RTL-u!

