Gospodin Savršeni postat će otac: 'Sretnu vijest saznali smo potpuno neplanirano'

Godinu 2024. Mijo Matić, poznat kao Gospodin Savršeni iz druge sezone popularnog RTL-ovog showa, i njegova supruga, flautistica Ariana Piknjač Matić, završavaju na najljepši mogući način. "Ariana je sada u 15. tjednu trudnoće, a porod se očekuje u lipnju," potvrdio je Mijo za Story.

Par se vjenčao u rujnu prošle godine, a Mijo ne skriva koliko je zaljubljen u svoju suprugu. Još sretniji je zbog uloge koja ga očekuje – one roditeljske. "Sretnu vijest saznali smo u trenutku koji je bio potpuno neplaniran, baš onako kako je Ariana i željela – spontano, bez pritiska. Nije htjela da nas opterećuju njezine turneje i poslovni planovi, iako su joj rasporedi bili ispunjeni mjesecima unaprijed, uz sjajne prilike i ugovore. Ipak, sudbina je htjela da vijest sazna baš tijekom turneje u Koreji. Unatoč svemu, profesionalno je odradila i kinesku i korejsku turneju s Maksimom," ispričao je Mijo.

Govoreći o tome kako se Ariana osjeća u trudnoći, Mijo je dodao: "Odlično se drži! Prvo tromjesečje je prošlo uglavnom u redu, ali često je bila umorna i mučila ju je jutarnja mučnina. Prije trudnoće znala je ostajati budna do kasno, ali sada već oko 21-22 sata zaspi, što meni, iskreno, baš odgovara. Zna spavati i po 12 sati u komadu! Apetit joj je porastao, pa često priprema ukusna jela. Hormoni rade svoje – sve joj raste, a odjeća joj postaje premala. Zezam je da izgleda poput božice plodnosti jer su joj atributi došli do izražaja."

Iako trudnoća zasad prolazi bez većih problema, par je imao jedan stresan trenutak. "Jedne noći pojavilo se krvarenje, pa smo završili u bolnici u Sisku. Liječnici su bili izuzetno ljubazni i pažljivi. Taj trenutak bio je stresan, ali srećom, sve je u redu s bebom. Ariana je dobila terapiju, a posljednji pregledi pokazuju da se beba razvija izvrsno, čak je tjedan dana ispred u razvoju," otkrio je. Dodao je kako još uvijek ne znaju spol djeteta, ali im je najvažnije da beba bude zdrava.

Mijo je podijelio i reakcije obitelji na ovu sretnu vijest. "Kad se Ariana vratila s turneje, pripremili smo iznenađenje za moje roditelje. Vijest smo im priopćili u obliku poklona. Pokušao sam snimiti trenutak, ali emocije su me brzo preplavile, baš kao i njih. Suze radosnice tekle su sa svih strana! Roditelji su presretni, posebno kad se prisjete mog životnog puta – od odlaska u veći grad zbog nogometa s 14 godina, preko natjecanja u bodybuildingu, gdje sam postao prvak, i sudjelovanja u TV showu, do upoznavanja Ariane, najpraćenije flautistice na svijetu. Kad pogledamo odakle smo krenuli i gdje smo danas, to stvarno izgleda kao scenarij za film," zaključio je.

