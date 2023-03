Gošćama fokus nije bio na večeri: 'Atmosfera je trebala biti življa!'

PLES SA ZVIJEZDAMA

Maja o svojoj borbi s tumorom: 'Bio mi je šok, ali smatram da je svaka situacija u životu rješiva'

Natjecateljica showa Nove TV ispričala je kako su joj problemi s nogom počeli 2016. godine. Pokušali su maknuti tumor, no morali su joj amputirati potkoljenicu. Ja kad se prisjetim tog trenutka, bio mi je naravno šok, to se uvijek događa nekome drugome. Nekako sam sama sebi rekla što prije to prihvatiš život će ti biti jednostavniji - kazala je Maja