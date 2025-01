Glumac iz hit serije pronađen mrtav u svojem domu, imao je samo 39 godina

Glumac Francisco San Martin, poznat mnogima po ulozi u popularnoj seriji "Days of Our Lives", pronađen je mrtav u svom domu u dobi od 39 godina. Policija, koja je otkrila njegovo tijelo, izjavila je za strane medije kako se prema prvim informacijama sumnja da je tragično preminuo. Ova tužna vijest potresla je brojne obožavatelje, kolege i prijatelje.

Jedna od njegovih kolegica iz serije, glumica Camila Banus, koja je u seriji tumačila njegovu sestru Gabi, oprostila se od njega emotivnim riječima: "Pepe, što mogu reći osim volim te i počivaj u miru, prijatelju. Volim te mucho, mucho, mucho. Voljela bih da sam ti to mogla češće reći," prenosi britanski Daily Mail. Francisco je u seriji tumačio lik Daria Hernandeza, lopova s dubljom svrhom – dolazak u Salem kako bi istražio stari slučaj. Njegov talent i karizma osigurali su mu brojne poklonike, a njegov doprinos seriji ostavio je trajan pečat.

Osim u "Days of Our Lives", Francisco San Martin ostvario je zapažene uloge i u drugim televizijskim projektima, uključujući serije "Jane the Virgin" i "The Bold and the Beautiful" te filmski projekt "Behind the Candelabra". Njegov raznoliki portfelj pokazuje širinu njegovog talenta i spremnost na različite izazove u svijetu glume.

Foto: Profimedia

Francisco San Martin rođen je na Mallorci u Španjolskoj, no veći dio djetinjstva proveo je u Montani, SAD-u. Svoju ljubav prema glumi otkrio je u dječjem kazalištu dok je živio u SAD-u. Tijekom tinejdžerskih godina, njegova se obitelj vratila u Španjolsku, gdje je započeo karijeru modela te paralelno pohađao satove glume. Njegov glumački talent ubrzo je došao do izražaja, što mu je omogućilo sudjelovanje u brojnim kazališnim, televizijskim i filmskim produkcijama u Španjolskoj. Ove uloge dodatno su ga profilirale kao svestranog i iznimno talentiranog glumca.

Francisco San Martin će ostati zapamćen po svojoj predanosti, karizmi i jedinstvenom doprinosu svijetu glume. Njegova smrt ostavila je prazninu u srcima onih koji su ga poznavali, kao i brojnih obožavatelja diljem svijeta.

