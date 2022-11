Gledatelji nezadovoljni jer je Natalija pobijedila: 'Sve je taktički odradila, bezobraznica jedna'

Sinoć je u emisiji 'Večera za 5 na selu' u svojoj kući, u naselju Samoborski otok, posljednja ovog tjedna, kuhala Paulina. Gosti su joj dali 28 bodova pa je na prvom mjestu i dalje ostala Natalija, čime je odnijela pobjedu ovog tjedna, a to ju je dovelo i do suza.

No, čini se kako gledatelji nisu zadovoljni izborom pobjednika, a to su i pisali na društvenim mrežama.

"Prvi put komentiram...kako je nije sramota reći jelo je bilo nejestivo, a za nju je bilo posebno spremljeno da ne bude ljuto, dno dna..nema dalje", "Kako ta Natalija može spavati mirno, čita sve te komentare i dalje je uvjerena kako je ona u pravu, a ni jedan komentar nije u njenu korist, potporu....", "Vidi se da je na silu plakala, kao od sreće, bezobraznica jedna, a za njom po bezobrazluku ide i Ksenija i Ivana....Sve je ona to taktički odigrala da dođe do pobjede...", "Definitivno nezaslužena pobjeda, kalkulirala od početka, i strašno su sve ne kulturne, i nadam se da će i same ovo sve gledati i može ih biti sram", "Jedino dobro je u ovom tjednu...da smo mi kao ljudi tu kao komentatori složni! Ama baš svi!", "Kako je dobro glumila kroz cijeli tjedan", pisali su brojni.

Podsjetimo, Paulia je kuhala njemačka jela, a ne hrvatska tradicionalna, a neki su odmah rekli da od nje ne očekuju previše. „Nemam nekih visokih očekivanja od Pauline, ona je ipak gospođa u godinama, a kako će se snaći u ovom kontekstu kratkog perioda spremanja hrane to ćemo tek vidjeti“, komentirao je Saša za kojeg je Paulina odlučila napraviti drugi jelovnik kako bi mu ugodila jer zna da ne voli jesti sir.

„Iskreno, ne očekujem njemački meni jer je gospođa već dugo ovdje“, kazala je Ksenija. Nakon dočeka svi su se okupili za stolom, a Saša je dobio posebno predjelo. „Ja vam se zahvaljujem što ste za mene napravili poseban jelovnik sa pilećim šniclama“, sretno je rekao Saša Paulini. „Ja se ne slažem s tim da se njemu radi posebno jelo jer to nije rekao prvi dan kad je trebao reći“, rekla je Natalija, a s njom se složila i Ksenija.

Ksenija nije bila zadovoljna njemačkom salatom uz pohani sir, a ni Natalija – bila im je preslatka. „Predjelo je bilo lijepo dekorirano i nisam do sad probao piletinu i slatko-kiselu salatu i bilo je baš ukusno!“, komentirao je Saša. Glavno jelo gosti su komentirali da izgleda na oko jako lijepo, a kada su kušali Natalija joj se zahvalila što je zbog nje maknula ljutinu. „Glavno jelo je bilo previše ljuto“, kazala je Ksenija za svoj tanjur. „Glavno jelo je bilo ljuto, ali bilo je fino“, rekla je Ivana, a složio se i Saša.

Uslijedio je desert, koji nije nešto pretjerano razveselio goste, a Ivana je morala priznati da joj nije sjelo glavno jelo. „Povratila sam maloprije jer mi je bilo previše ljuto, a zajedno s kozjim sirom sve mi se valjda nakupilo“, rekla je.

Saša joj je dao čistu desetku, Ivana šesticu jer ne voli kozji sir i jer je povratila glavno jelo, Natalija joj je isto dala šesticu kao i Ksenija pa je ukupno dobila 28 bodova. Paulina je imala tu čast pročitati poredak tjedna - Saša je završio na petom mjestu, Paulina na četvrtom, Ivana na trećem, drugo mjesto osvojila je Ksenija, a pobjednica tjedna postala je Natalija koja se rasplakala od sreće.

