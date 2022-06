Glazbenik nije mogao ući na zabavu gdje je nastupao: Osiguranje ga nije prepoznalo

Američki glazbenik i producent Thomas Wesley Pentz, poznatiji kao DJ Diplo, imao je problema kod ulaska na događaj gdje je bio angažiran da pušta glazbu. Naime, glazbenik nije mogao ući na party zato što ga osiguranje nije prepoznalo. Ova neobična situacija dogodila se u sklopu filmskog festivala u Cannesu, a snimku cijelog događaja DJ je podijelio sa svojim pratiteljima na Instagramu.

- Angažirali su me da puštam glazbu večeras u Cannesu, ali me osiguranje nije htjelo pustiti unutra - napisao je u videu te objasnio da je jahta bila prazna pa je izašao na malu pauzu, a nakon toga više nije mogao ući. Na videu se vidi žena koja govori ljudima iz osiguranja kako je on večerašnji DJ, ali oni su ostali neumoljivi.

- Srećom, pojavio se vlasnik koji me pustio unutra – otkrio je na kraju, a u opisu je istaknuo da će sljedeći put svoje ime dodati na popis gostiju.

U komentarima su mu se javili mnogi kolege DJ-i koji su mu zaželjeli dobrodošlicu u svijet manje poznatih kolega. Neki pratitelji su istaknuli da ga osiguranje nije htjelo pustiti zbog njegove plave kose, a jedna osoba je istaknula i da ih treba otpustiti jer ne znaju tko je Diplo.

Inače, Pentz je u svojoj karijeri tri puta dobio Grammyja, a osim samostalno, nastupa i kao jedan od članova grupe Major Lazer. Na društvenim mrežama ima skoro 6.000.000 pratitelja, a ovaj video lajkalo je 105.000 ljudi.

VIDEO Pobjednici Eurosonga prodali su svoj kristalni mikrofon na dražbi kako bi kupili oružje za ukrajinsku vojsku