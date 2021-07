Gabi Novak: Nikad nisam vjerovala da ću u ovim godinama doživjeti ovako nešto

U vrtu Croatia Recordsa predstavljena su dva box seta Diskobiografija vol. 1 i vol. 2 Gabi Novak te knjiga “Knjiga o Gabi: Soundtrack naših života” nastala u suradnji Croatia Recordsa i Naklade Ljevak. Sva izdanja autorski potpisuje Siniša Škarica, dugogodišnji urednik Jugotona i Croatia Recordsa.



Uz nazočnost brojnih medija, suradnika, kolega i prijatelja, o izdanjima koja nose Gabino ime govorili su autor knjige i box setova Siniša Škarica, Nenad Rizvanović, urednik knjige o Gabi Ahmed Burić, novinar, kolumnist i pisac koji je napisao pogovor u knjizi o Gabi, Đorđe Matić, pjesnik i esejist te Aleksandar Dragaš, glazbeni kritičar.

Na dvanaest CD-ova, koliko ih sadrže ova dva box seta, nalazi se gotovo 260 originalnih snimaka od kojih su 23 snimljene prvi put. Veliki i bogati opus jedne od najblistavijih karijera na ovim prostorima trebalo je okupiti na jednom mjestu, a ljubaznošću drugih diskografskih kuća, poglavito PGP RTS-a u čijem je vlasništvu veliki broj Gabinih pjesama, napokon imamo dva reprezentativna box seta u kojem će svaki slušatelj otkriti višeslojnost Gabine pjevačke karijere. Nijedna pjevačica, čak i u svijetu ne može se pohvaliti da je ostavila toliko traga u mnogim žanrovima, jazzu, zabavnoj glazbi i kajkavskim popevkama, a na čak četiri od ukupno dvanaest CD-ova zastupljene su i njezine festivalske uspješnice i coveri.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 13.07.2021., Zagreb - Promocija knjige - Knjiga o Gabi, autora Sinise Skarice odrzana je u vrtu Croatia Recordsa, Makarska ul. 3. Aleksandar Dragas, Nenad Rizvanovic, Sinisa Skarica, Djordje Matic, Ahmed Buric. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

– Glazbeni kritičar Aleksandar Dragaš istaknuo je kako ni u svjetskim relacijama nema takve obitelji kao što je Novak-Dedić koja je u svom glazbenom stvaralaštvu toliko dala i čiji su članovi postali glazbene ikone. Knjiga o Gabi jako je poučna i lako se čita, a istovremeno se može slušati snimke po kojima je nastala. Ovo je glazbena enciklopedija koja se vrti oko Gabi kao oko sunca – dodao je Aleksandar Dragaš. Autor knjige o Gabi Siniša Škarica, dugogodišnji urednik Jugotona i Croatia Recordsa, između ostalog, rekao je:

– Kod mene sve počinje sa snimkama i diskografijom. Dosad nije puno rečeno o ovim boxovima i knjizi, a to je danas napravljeno i o ovim izdanjima još će se govoriti. Gabi Novak prva je dama popularne moderne glazbe na ovim prostorima. Ona je utrla put svima onima koji su došli poslije nje, a i danas je aktivna i zaista je fascinantna. Osjetio sam da to trebam napisati knjigu i skupiti sve njene snimke jer njezini kolege već odavno imaju svoja antologijska izdanja, a ona je to prva zaslužila.

Vrijednost ovakvih zapisa potvrdio je i direktor Croatia Recordsa Želimir Babogredac:

– U posljednjih nekoliko godina nama je zadatak i misija da o svima koji su zadužili glazbu pišemo, a Gabi Novak je posebna, Gabi je velika. Bila je na početku i još uvijek jest. Ganuta cijelom promocijom i svime onim što su govornici rekli o njoj i njezinoj blistavoj karijeri, Gabi je skupila emocije i kazala:

– Nikad nisam mislila da sam velika, ali vi ste me učini velikom. Nikad nisam vjerovala da ću u ovim godinama doživjeti ovako nešto, ali dajete mi vjetar u leđa. Moram skromno reći da sam ušla u povijest. Hvala puno onima koji su mi pisali krasne pjesme i svim ljudima koji su surađivali sa mnom. Hvala puno svima na ovome danu, na knjizi, posebno Siniši i svima ovdje koji su toliko lijepih riječi rekli o meni. Oči su joj ipak zasuzile kad je pred nju stavljena rođendanska torta pa je skromno upitala: – Jesam li ja ovo zaslužila?