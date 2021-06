Franka Batelić pokazala tetovažu koju je dosad uspješno skrivala

Pjevačica Franka Batelić na ruci ima jednu tetovažu koju su njezini obožavatelji primijetili prije tri godine kada je Hrvatsku s pjesmom "Crazy" predstavljala na Eurosongu i nakon što je dobila brojne upite o značenju te tetovaže na Instagramu je objasnila njezino značenje.

- Puno vas me pitalo za značenje jedne od mojih tetovaža. Ova kad se prevede sa sanskrtskog doslovno znači san. Otputovala sam u Indiju prije nekih 10 godina na vjenčanje mog rođaka i zaljubila se u tu zemlju i ljude. To je prekrasno mjesto prepuno kontrasta koje te ostavlja bez riječi, na mnoge načine. - ispričala je supruga nogometaša Vedrana Ćorluke.

Sada je objavila fotografiju na Instagram storyju koja je otkrila da Franka ima još jednu tetovažu. Na desnoj strani ispod grudi, na dijelu desnog rebra ima tetovažu leptira. Osim ove i tetovaže na ruci, Franka je na nozi istetovirala omiljenu latinsku izreku "Omnia mea mecum porto" (Sve svoje nosim sa sobom).

Foto: Instagram

I njezin suprug je veliki obožavatelj tetoviranja i jedne od većih tetovaža na njegovom tijelu su tetovaža babuške koja je na njegovom desnom list, a na bedru ima tetovažu svog ljubimca, psića Oskara. Na desnoj ruci ima istetoviran citat koji je posvetio svojoj obitelji, a na drugoj ruci ima citat za sreću: "Guardian Angel, watch over those whose names you can read in my heart."

