Franka Batelić iskreno priznala što misli o napisima o svom braku: Jako me to uznemirilo

Franka Batelić vratila se na svoju poziciju u žiriju "Plesa sa zvijezdama" samo par mjeseci nakon što je rodila malenu Gretu, a pjevačica je bila aktivna i radila je tijekom cijele trudnoće te je tada izdala i pjesmu "Priča o nama" te je radila i na svojoj prvoj kozmetičkoj liniji. Dinamika odnosa u obitelji Batelić - Ćorluka se promijenila dolaskom nove članice, a Franka je ispričala kakvi su karakterno njezin sin i kći.

- Viktor je povukao karakter na mene, radoznao je, ne prođu dvije sekunde da ne priča. Greta ima Vedranov karakter, on je bio mirnija beba - ispričala je za Gloriju. Otkrila je i kako su je najviše uznemirili napisi o tome kako joj je brak u krizi.

- Jako me to uznemirilo. Mlada sam ušla u šoubiznis i sjećam se da je izašla moja slika s tadašnjim dečkom na kojoj se ljubimo. Tada sam još teže to podnosila, ali s vremenom sam se naučila nositi s time. Ali kada to prijeđe granicu, onda ne znaš kako se nositi s time. Jako teško. Nas dvoje smo morali sagraditi štit kako nas to ne bi dotaklo. Zapravo mislim da nikada nisam u potpunosti naučila biti javna osoba - rekla je Franka. Nedavno je predstavila svoj kozmetički brend Frankly good, a na ideju o svom brendu došla je još prije tri godine i jedna situaciju je potakla da osmisli svoju liniju ruževa i kozmetike.

- Sve je počelo prije tri godine, baš na imanju moje none u Istri, kada smo snimali jednu kampanju. Moj vizažist mi je neprestano popravljao ruž koji mi se stalno skidao. To je bio trenutak kada sam poželjela postojaniji ruž koji ima njegujuće sastojke. I od tamo je sve krenulo! Želim ponuditi proizvode koji će biti potpora urođenoj ljepoti svakog pojedinca, jer vjerujem kako je zdrav način života ključ istinske ljepote. I sigurna sam da prije svega, svi mi na licu prvo vidimo zadovoljstvo, sreću i iskrene emocije. Željela bih da Franky good okupi habulous zajednicu koja će prihvatiti i dijeliti te vrijednosti - poručila je Franka kada je predstavila svoj brend.

Linija Frankly Good ima 13 proizvoda koji se mogu kupiti preko webshopa, a među njima su i osam nijansi mat tekućeg ruža za usne, sjajilo za usne s hijaluronom, sjajilo za usne Color & Shine, maslac za skidanje šminke, tretman za usne lip therapy sa spužvicom za čišćenje i eksfolijaciju lica. Cijene su od 6 do 36 eura. Najpovoljniji artikl je spužvica za čišćenje i eksfolijaciju lica koja stoji pet eura, cijena Mikly Smoother tretmana za usne je 16 eura, sjajila stoje 22 eura, ruževi 24 eura, dok je trenutačno najskuplji artikl Mikly Splash maslac za skidanje šminke koji stoji 36 eura.

