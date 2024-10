Francuski mediji pišu da je nastup Celine Dion na Olimpijskim igrama bio lažan: 'Bez imalo sumnje'

Otvaranje Olimpijskih igara u Parizu danima je bila tema u medijima i među ljudima. Kontroverzni performansi, dolazak sportaša i traženje skrivenih značenje mnoge su zaintrigirali te se o njima raspravljalo, a tema s te ceremonije i dalje ima u medijima. Naime, na otvaranju je nastupila i glazbena diva Celine Dion, a sada se pojavila informacija da taj nastup nije održan uživo, nego je bio unaprijed snimljen. Francuske novine Libération pišu da je izvedbu pjesmu Edith Piaf L’Hymne à l’amour Dion 'lažirala'. Francuski mediji citirali su stručnjake iz glazbene industrije koji tvrde da je nastup 26. srpnja "bez imalo sumnje bio unaprijed snimljen".

"Ono što smo čuli na TV-u bila je ispravljena reprodukcija", izjavio je za Libération skladatelj i izvođač Etienne Guéreau. Nadovezao se i jedan inženjer zvuka koji tvrdi: "To je bila 100 % reprodukcija, možete to čuti od prvih nota." Ostali tvrde da je unaprijed snimljena i Celineina proba. Glazbenik Wings of Pegasus na YouTubeu je komentirao da su proba i stvarna izvedba zvučale identično što je, kaže, nemoguće. "Uvijek postoje varijacije između dvije verzije pjesme uživo", rekao je. Predstavnici organizatora ovogodišnjih Olimpijskih igara odbijaju odgovoriti na pitanja o nastupu Celine Dion. Ranije su inzistirali na tome da je nastup doista bio uživo.

Podsjetimo, nastup Celine Dion na otvaranju Olimpijskih igara bio je najavljivan kao njezin veliki povratak nakon pauze zbog bolesti. Kanađanka, jedna od najpoznatijih pjevačica francuskog govornog područja svih vremena, boluje od rijetke autoimune bolesti i već godinama nije nastupala. Celine je 2022. dijagnosticiran takozvani 'sindrom ukočene osobe'. To je progresivni poremećaj koji može spriječiti hodanje i druge bitne vještine svakodnevnog funkcioniranja, a ljude pretvara u 'žive skulpture'. - Iako još uvijek učimo o ovom rijetkom stanju, sada znamo da je to ono što uzrokuje sve grčeve koje sam imala. Nažalost, ti grčevi utječu na svaki aspekt mog svakodnevnog života, ponekad uzrokuju poteškoće dok hodam i ne dopuštaju mi ​​da koristim svoje glasnice da pjevam na način na koji sam navikla - ispričala je pjevačica u svojoj objavi na Instagramu.

Glazbenu zvijezdu i njezinu potresnu borbu možemo gledati u dokumentarcu 'I Am: Céline Dion' koji se od 25. lipnja prikazuje se na Amazon Primeu. Na jednoj od snimki pjevačica se pojavljuje potpuno iscrpljena od bolesti te bespomoćno gleda dok je liječnici nježno smještaju u udoban položaj i provjeravaju vitalne organe. Sve to vrijeme njezine bose noge ostaju ukočene.

Glazbena diva nekoliko je puta do sada govorila o ovom neurološkom poremećaju. Prestala je nastupati, a nedavno je otkrila da je patila od tako jakih grčeva mišića da su joj se zbog toga slomila rebra. U svom prvom televizijskom intervjuu nakon dijagnoze s novinarkom Hodi Kotb za NBC News, Dion je rekla da je imala toliko jake s bolove da su joj se slomila rebra. U istom intervjuu priznala je i da je bila ovisna o lijekovima. Lijekovi koje je uzimala bili su oni za ublažavanje grčenja mišića. Zbog bolova je, tvrdi, uzimala i do 90 grama Valiuma. Napominje i da se njeno tijelo brzo počelo navikavati na lijek, pa bi bol ponovno brzo počela osjećati.

- Nisam znala da bi me to moglo ubiti. Uzela bih, na primjer, prije nastupa 20 miligrama Valiuma i dok bih došla od garderobe do backstagea, već bi prestao djelovati - rekla je Dion. Ovisnosti se uspjela riješiti tijekom pandemije. Pomogao joj je liječnik nakon što je sama sa sobom osvijestila da joj taj lijek ne može pomoći da riješi poslovne obveze, ali ni ublažiti emocionalnu bol koju je osjećala nakon što je preminuo njen suprug.

