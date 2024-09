FOTO Zvijezda serije 'Kumovi' na premijeru predstave stigao sa suprugom koju ne viđamo često

U Splitu je održana premijera komedije "Džaba je najskuplje" u sklopu Teatra uz more, a glavne uloge u ovoj komediji igraju Konstantin Haag i Faris Pinjo. Među brojnim poznatim licima u publici bio je i glumac Milan Štrljić koji je u komediji uživao u društvu supruge Daše koju rijetko viđamo u javnosti. Zvijezda serije "Kumovi" 27 godina je u braku sa suprugom Dašom, koja je po zanimanju fizioterapeut, a njih dvoje imaju sina Franu. - Obožavam svoju suprugu, imamo sretan brak pa sam otišao kući, nisam to mogao propustiti. Sada je i ona ovdje sa mnom u Zagrebu i odmah mi je bolje, odmah su mi dani ljepši, ispunjeniji - iskreno nam je prije dvoje godine u intervju ispričao Štrljić. Suprugu Dašu upoznao je u teatru.

- Vidjeli smo se u jednoj predstavi na Carrarinoj poljani. Bilo je 500 ljudi, a mi smo se vidjeli i odmah smo znali da je to to. Kako tada, tako i danas, i to je najveći dobitak u životu. A tajna? Tajna je u povjerenju. I kada Daše nema, imam dojam da je tu uz mene i to me ispunjava, čini sigurnim i sretnim jer mi netko vjeruje - rekao je Štrljić koji iz braka s Dašom ima sina Franu. Glumačke afinitete, smije se Štrljić, sin zasad ne pokazuje. - Četvrta je godina, studira financije i pravo u Zagrebu. Neće mojim stopama, pametniji je od mene - rekao nam je tada.

05.09.2024., Split - Premjera komedije "Dzaba je najskuplje" u skoplu Teatra uz more. Milan Strljic sa suprugom

Prije braka s Dašom Štrljić je bio u braku sa Slavicom Štrljić koja je jedna od najuspješnijih srpskih balerina i u tom braku je dobio kćer Ivu koja je za razliku od mlađeg brata krenula očevim stopama. Iako mnogi misle da je Imoćanin, Milan Štrljić zapravo je po rođenju - Slavonac. - Rodio sam se u Tordincima. Imoćanin sam po krvi, osjećaju i svjetonazoru, u Splitu sam završio škole. Nakon Akademije i nakon što je počeo rat, vratio sam se u Split, ali rodio sam se u Slavoniji. Moji roditelji su se upoznali ondje. Moj otac, kao pravi Imoćanin, otišao je prvi u Njemačku, majka za njim, a ja sam onda sa 10 godina otišao u Split u školu - prisjetio se u intervju Štrljić koji je prije petnaestak godina na splitskoj Umjetničkoj akademiji pokrenuo studij glume. Ondje je donedavno i predavao.

- Shvatio sam da je Split bazen mladih i talentiranih ljudi koji odlaze u Zagreb studirati i ne vraćaju se pa sam uspio pokrenuti studij glume. I u ovoj seriji igraju moji studenti sa mnom i to me jako veseli - kaže Štrljić koji je bio i intendant HNK Split. Tu avanturu, kaže, nije sasvim siguran bi li ponovio.