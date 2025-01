FOTO Žanamari Perčić pozirala u kombinaciji koju bi se samo najhrabriji usudili odjenuti

Popularna hrvatska influencerica i pjevačica Žanamari Perčić ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja novom modnom kombinacijom koju je podijelila na svom Instagram profilu. U ekskluzivnoj optici u Zagrebu, pozirala je u upečatljivom plavom kombinezonu s prugastim uzorkom koji savršeno ističe njenu figuru.

Žanamari je svoj stylish outfit upotpunila modernim bijelim sunčanim naočalama i luksuznom Valentino torbom u crnoj boji. Elegantan kombinezon s vertikalnim prugama privukao je posebnu pozornost, a cijeli look je zaokružen besprijekornom frizurom i diskretnim makeupom.

Pratitelji su odmah reagirali oduševljenim komentarima, nazivajući je "pravom ljepoticom" i komplimentirajući njen modni izbor. "Stylish", "Lijepaaa " i "Wow" samo su neki od brojnih pozitivnih komentara koje je dobila na objavi.

U opisu fotografije Žanamari je napisala "Nekad je dobro staviti što tamnije naočale", pokazujući da uz besprijekoran stil ne nedostaje ni smisla za humor. Fotografija je snimljena u modernom ambijentu optike u Zagrebu, gdje je pozirala ispred zida s izloženim sunčanim naočalama.

Hrvatska pjevačica prošli je mjesec otvoreno je progovorila o svojim strahovima, među kojima se ističe neobičan strah od prosinca. Detaljno je opisala uzroke i manifestacije ovog specifičnog straha koji je muči. Na Instagramu je napisala da je početkom mjeseca završila i na hitnoj. "Već godinama pokušavam pobijediti strah od prosinca. Da - imam strah od prosinca! Već godinama se tresem čim vidim datum 1.12. Naručim si anksiolitike i ponavljam si: ‘This too shall pass.‘ Od potresa, tragedija, navale viroza i u konačnici kad krene pirotehnika ja sam već gotova. Ovaj prosinac mi je počeo na hitnoj s brutalnim krvarenjem iz nosa kojeg sat vremena nisu mogli zaustaviti. U borbi s ovim strahom sam odlučila kratko otputovati baš u prosincu. Letovi su bili turbulentni, al‘ kažu klin se klinom izbija. Moja paranoja je doduše još uvijek tu i još je gora kad se krenem ovako suočavati s njom, ali bar imam uspomene na lijepe dane s prijateljicom i na grad u kojeg uvijek volim doći." napisala je i nastavila:

"Toplinu doživljaja tek mogu osjetiti kad sam opet kući na svojoj sofi i kad se osjećam safe. Taj neprocjenjivi osjećaj koji je danas postao teški luksuz! Sve što želim za Božić i zauvijek svima je samo zdravlje, život i sigurnost. Za to se trebamo najviše moliti i truditi! Nikakav konzumerizam, pokloni, gdje će tko za Novu, milijun evenata u tjedan dana. Ne! To je samo distrakcija od stvarnosti i onog što je zbilja važno. Čuvajte se, volite se, držite oči otvorene i be safe. Love, Ž", zaključila je Žanamari, koja je podijelila video iz Londona.

VIDEO Ekipa filma nominiranog za Oscara: 'Ovo se dogodilo prvi put u povijesti Hrvatske, sad ide borba'