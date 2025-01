Urnebesno! Jacques Houdek čestitao rukometašima i našalio se na svoj račun: Pogledajte što je objavio

U sjajnoj utakmici rukometnog Svjetskog prvenstva, hrvatska reprezentacija ostvarila je veličanstvenu pobjedu protiv Francuske rezultatom 31:28. Ovaj trijumf posebno je odjeknuo među navijačima i ljubiteljima rukometa, a društvene mreže preplavljene su čestitkama i urnebesnim reakcijama. Jedan od najzapaženijih komentara stigao je od popularnog hrvatskog glazbenika Jacquesa Houdeka. Na svojoj službenoj stranici objavio je duhovitu montažu uz poruku: "Ovako ni ja nisam Francusku za Božić sredio!"

Njegov humoristični komentar nasmijao je tisuće ljudi i dodatno podigao atmosferu među navijačima. Houdek se pritom osvrnuo na iznimnu borbenost i duh naše reprezentacije, koji su ponovno dokazali zašto su među najboljima na svijetu.

"Bravo, ekipooo!" – dodao je Jacques, ne skrivajući oduševljenje zbog uspjeha rukometaša. Njegova objava prikupila je tisuće lajkova i stotine komentara podrške.

Brojni glazbenici koriste umjetnička imena koja su zvučnija i publika ih lakše pamti. Među domaćim glazbenicima brojni su oni koji su mijenjali svoje ime i prezime, a među njima je i Jacques Houdek. Glazbenik koji nas je predstavljao i na Eurosongu zbog glazbene karijere malo je "modernizirao" svoje pravo ime Željko, a prezime je iz Hudek promijenio u Houdek. - Umjetničko ime Jacques bilo mi je smiješno kad su mi ga predložili. Sa 16-17 nešto sam snimao za van. Tada su bili popularni DJ-evi i producenti koji su plaćali samo da im posudite glas za crtić ili nešto. Meni je to bio odličan džeparac. Htjeli su me jednom potpisati pa je s tim silnim kvačicama i slovom "lj" to bilo komplicirano. Tada su nastali silni prijedlozi, a među njima našao se i Jacques - izjavio je Houdek jednom prilikom za N1.

