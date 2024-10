FOTO Udala se kći legendarnog Josea Mourinha, evo kako je izgledala proslava s 300 uzvanika

Kći nogometnog trenera Josea Mourinha, Matilde Mourinho (28), i njen dugogodišnji partner, trgovac nekretninama Danny Graham, ove subote izgovorili su sudbonosno 'da' obiteljskoj farmi slavnog Portugalca u Azeitau. Kako piše španjolska Marca, a prenosi britanski Daily Mail, vjenčanje je održano u prisustvu 300-tinjak uzvanika, odnosno članova obitelji i prijatelja. Također je objavljeno kako je ponosni Jose samo dan prije vjenčanja kćerke organizirao svečanu večeru za 80 gostiju u José Maria da Fonseca House Museumu.

Na fotografijama zabilježenim tog posebnog dana Matilde je izgledala sjajno u čipkastoj bijeloj vjenčanici s dugačkim šlepom. Pripijena haljina prianjala je uz mladenkinu vitku figuru te privlačila poglede elegantnim dizajnom spuštenih ramena s izrezom oko vrata i dugim rukavima. Ova 28-godišnjakinja je od nakita nosila par dijamantnih naušnica. Njezin suprug Danny također je pokazao zavidnu figuru u crnom odijelu s leptir mašnom. Fotografije s vjenčanja, kao i zaljubljene poglede novopečenih supružnika, možete pogledati na poveznici ispod.

A filha de José Mourinho, Matilde, casou este fim de semana com o britânico Danny Graham, em Azeitão, e alguns vídeos e fotos foram publicados nas redes sociais.



A natural felicidade no rosto do treinador português foi um dos momentos partilhados. #JoseMourinho pic.twitter.com/4N4IdDcC3I