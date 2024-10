Nakon teškog perioda! Lika Kolorado najavljuje koncert na kojem će predstaviti novi album 'Sateliti u orbiti'

Snimljen tijekom toplinskog vala u svibnju 2024. u studiju "House of Pablo" pod producentskom palicom Leonarda Klaića, najnovije izdanje Like Kolorado, "Sateliti u orbiti" dodatno obogaćen dizajnom albuma Zrinke Adrilović, predstavlja emotivno, vizualno i zvučno putovanje. Izdanje pod Classic Records etiketom izdvaja se ne samo po zvuku, već i po pričama koje stoje iza njegovog stvaranja.



Skladbe su nastale kroz dvije godine, od ljeta 2022. do 2024., te istražuju teme prihvaćanja, rasta, transgeneracijske traume, sanjarenja, odlazaka i povrataka. Lirski sadržaj uvelike je inspiriran psihoterapijskim seansama i meditativnim šetnjama po planinarskim stazama Primorsko-goranske županije. Posebnu ulogu je odigrao pas Forest, čije društvo je na tim šetnjama dodatno inspiriralo refleksivan ton albuma.



„Psihoterapija otvara neka nova mjesta i perspektive, ali postoji ta uzrečica – „vjeruj procesu”, a proces iziskuje vrijeme. Tu dolazi planinarenje, samo ti, šuma, planina, pes i vlastite misli, da ti sve to sjedne, s vremenom. Uostalom – planine! Predivne su!“ – opisao je proces nastanka albuma frontmen Filip Riđički i dodao: „Bend je u zadnje dvije godine imao izuzetno težak period. Bolesti, sprovodi, raspadi, odlasci. Zahvalni smo da je sve to sada iza nas. Pjesme ne reflektiraju te borbe, već upravo stoje kao kontra toj nesreći, kao najbolji set pjesama koje smo ikada oformili. Iz mraka uvijek nešto bljesne.“

Ono što definitivno baca posebno svjetlo na ovaj album su impresivna imena na albumu - Vanja Senčar na gitari, Pavle Gulić na bubnjevima i Branimir Kuruc na bas gitari. Kada ovoj kombinaciji dodate razne gostujuće glazbenike poput Dunje Ercegović i Mateje Majerle kao prateće vokale te Juraja Borića na trubi, Matea Martinovića na klaviru, Antuna Alekse i Nikole Santroe na trombonu, Leonarda Klaića na klavijaturama, synth-u, udaraljkama i Lea Beslaća na synth-u, klavijaturama i flauti, dobijete - "Satelite u orbiti" eklektičan i promišljen album.

„Mateo Martinović i Leo Beslać učinili su pjesmu „Jedva čekam da odem“ baš magičnom, jer takvi majstori dodaju taman koliko treba da „još ostaneš paf od tolikog neba”. Mladi gospodin Beslać mislio je falutom oplemeniti jedan vers, na kraju je to učinio sintisajzerom koji emulira flautu, koji je pak udario pravu frekvenciju koja ti zatitra i u duši negdje. Mateja Majerle je treći, ili pak prvi, majstor, koji je oplemenio album svojim dodirom. Na „Majka djevojčica” od predvidivog, suhoparnog kraja učinila je onom kaskadom krešendo, eksploziju emocija. Na samom kraju gdje sam samo pjevao „sad vidi me”, ona je vidjela prostor da nas sjeti početka pjesme i zapravo prave poruke pjesme. Hvala joj na tome.“ – dočarao je Filip atmosferu iz studija i prepričao kako je magija nastala.Priliku da pjesme s albuma posluša uživo, publika će imati 16. listopada 2024.. na koncertu koji će se održati u„Publika pronađe svoje istine u tim pjesmama, tako da je to neki naš zajednički put. Jedan stih nama znači jedno, i svakome u publici pojedinačno drugačije. Uvijek se sjetim majke koja u pjesmividi ljubavnu pjesmu, dok je meni upravo prekidna. No publika nam je važna na ovom albumu još iz jednog razloga – jer su nam crowdfunding kampanjom pomogli skupiti lovu za studio, miks, vinile, merč, i sve ostale potrepštine onoga što nam je potrebno da napravimo ono što smo namijenili. Bez njih ove ploče doslovno ne bi bilo.“ – uz ovu zahvalu frontmen Filip je sve pozvao da uživo poslušaju pjesme s albuma.Ova večer obećava biti više od samo koncerta; bit će to okupljanje srodnih duša, svaka tumačeći glazbu kroz vlastita iskustva. Kao što bend ističe, publika postaje bitan dio njihovog putovanja, a svaki slušatelj donosi jedinstvenu perspektivu pjesmama. Dok se bend priprema za ovu intimnu večer, čak je i pas Forest osigurao svoju kartu, a vi nabavite svoje jer kako nam je Filip poručio: „Svemir sluša. Jedini razlog zašto smo ovdje je jer Svemiru paše muzika. Sve što ikad odsviraš ide u Svemirska Nebesa, da nema muzike već bi nas odavno progutao mrak.“

